آیدین معروف، مسئول وزارت تشکل‌های اتنیکی و مذهبی اقلیم کرد عراق (IKBY) و عضو هیئت اجرایی جبهه ترکمن‌های عراق (ITC)، به مناسبت ۱۷ نوامبر، روز فرهنگ و زبان ترکمن، از مدرسه ترکمنی متوسطه آتابگ بازدید کرد.

معروف در سخنانی با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۷ نوامبر برای ترکمن‌ها اظهار داشت که این روز را همراه با دانش‌آموزانی از مدارس ترکمن در دفتر وزارت جشن گرفته‌ایم.

وی با تأکید بر مشارکت تمام گروه‌های اتنیکی و مذهبی منطقه، به‌ویژه ترکمن‌ها، در گرامیداشت این روز، افزود: ما همچنان بر خواسته‌های خود برای ثبت رسمی روز ملی ترکمن‌ها در تقویم ملی عراق و اقلیم کرد عراق پایبند هستیم و بر تبدیل زبان ترکی ترکمنی به یکی از زبان‌های رسمی عراق اصرار داریم.

چالش‌ها و دستاوردهای فرهنگی ترکمن‌های عراق

ترکمن‌های عراق به‌عنوان یکی از اتنیک‌های تاریخی این کشور، همچنان با چالش‌های مختلفی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند. این گروه عمدتاً در مناطق شمالی عراق از جمله کرکوک، اربیل، تکریت، موصول و دیگر مناطق ساکن هستند و زبان ترکی را به‌عنوان زبان مادری خود حفظ کرده‌اند.