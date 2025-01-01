رشا کنان، یکی از حاضران در جشن، در گفتگو با خبرنگار آنادولو گفت: ما ۱۴ سال از چنین جشنی محروم بودیم. اکنون پس از سقوط رژیم اسد، احساس امنیت بیشتری داریم.

فادی وهب، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان، اظهار داشت: سال ۲۰۲۴ سال خوبی بود؛ زیرا خداوند پیروزی را به ما عطا کرد. امیدوارم سال جدید برای همه بهتر باشد. وی همچنین از تمامی مهاجران و پناهندگان سوریه‌ای خواست تا به کشور بازگردند و در بازسازی وطن خود مشارکت کنند.

در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروه‌های مخالف اسد پس از روزها مبارزه، کنترل دمشق و دیگر شهرهای کلیدی را به دست گرفتند و به ۶۱ سال حکومت رژیم بعث و خاندان اسد پایان دادند. این شب تاریخی آغازگر فصلی جدید برای سوریه به شمار می‌رود.