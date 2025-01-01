برای اولینبار پس از ۶۱ سال حکومت رژیم بعث و ۵۳ سال سلطه خاندان اسد، مردم سوریه سال نو میلادی را در فضایی آزاد جشن گرفتند. صدها نفر با حضور در میدان مرکزی دمشق و در دستداشتن پرچم جدید سوریه، آزادی کشور از سلطه رژیم اسد را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری آنادولو، صدها نفر از شهروندان سوریه در میدان مرکزی دمشق، باب توما، مراسم جشن سال جدید را با حال و هوای متفاوتی برگزار کردند.
شهروندان سوریهای با پخش آهنگهای انقلابی و سردادن شعارهایی علیه رژیم اسد، به استقبال سال جدید میلادی رفتند.
وزارت کشور دولت موقت سوریه برای حفظ امنیت مراسم، مسیرهای منتهی به میدان باب توما را بسته و حرکت خودروها در این منطقه را ممنوع اعلام کرده بود.
رشا کنان، یکی از حاضران در جشن، در گفتگو با خبرنگار آنادولو گفت: ما ۱۴ سال از چنین جشنی محروم بودیم. اکنون پس از سقوط رژیم اسد، احساس امنیت بیشتری داریم.
فادی وهب، یکی دیگر از شرکتکنندگان، اظهار داشت: سال ۲۰۲۴ سال خوبی بود؛ زیرا خداوند پیروزی را به ما عطا کرد. امیدوارم سال جدید برای همه بهتر باشد. وی همچنین از تمامی مهاجران و پناهندگان سوریهای خواست تا به کشور بازگردند و در بازسازی وطن خود مشارکت کنند.
در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروههای مخالف اسد پس از روزها مبارزه، کنترل دمشق و دیگر شهرهای کلیدی را به دست گرفتند و به ۶۱ سال حکومت رژیم بعث و خاندان اسد پایان دادند. این شب تاریخی آغازگر فصلی جدید برای سوریه به شمار میرود.