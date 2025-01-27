کاخ سفید در بیانیهای که روز یکشنبه ٢۶ ژانویه منتشر شد، اعلام کرد: دولت لبنان و اسرائیل برای تمدید مهلت خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان تا ١٨ فوریه توافق کردهاند.
همچنین، این دو دولت با میانجیگری ایالات متحده مذاکراتی را برای بازگشت زندانیان لبنانی که پس از ٧ اکتبر ٢٠٢٣ اسیر شدهاند، آغاز خواهند کرد.
نخستوزیر لبنان، نجیب میقاتی، پس از مشاوره با رئیسجمهور و رهبر پارلمانی کشور و پس از تماس با طرف آمریکایی مسئول نظارت بر توافق، در بیانیهای اعلام کرد: دولت لبنان تاکید میکند که به پایبندی خود به اجرای توافق آتشبس تا ١٨ فوریه ٢٠٢۵ ادامه خواهد داد.
هدف این توافق که پس از درخواست اسرائیل برای تمدید مهلت خروج نیروهایش بهدست آمد، حفظ ثبات مداوم بین دو کشور بیان شده است.
ایالات متحده جهت حمایت از اجرای توافق آتشبس، ١١٧ میلیون دلار کمک امنیتی به لبنان وعده داده است.
بااینحال، ارتش اسرائیل در هفته گذشته هشت مورد نقض آتشبس در لبنان مرتکب شد که تعداد نقضهای آتشبس از زمان اجرای توافق آتشبس میان اسرائیل و لبنان در ٢٧ نوامبر به ۶٢٩ مورد رسیده است.