کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ٢۶ ژانویه منتشر شد، اعلام کرد: دولت لبنان و اسرائیل برای تمدید مهلت خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان تا ١٨ فوریه توافق کرده‌اند.



همچنین، این دو دولت با میانجی‌گری ایالات متحده مذاکراتی را برای بازگشت زندانیان لبنانی که پس از ٧ اکتبر ٢٠٢٣ اسیر شده‌اند، آغاز خواهند کرد.

نخست‌وزیر لبنان، نجیب میقاتی، پس از مشاوره با رئیس‌جمهور و رهبر پارلمانی کشور و پس از تماس با طرف آمریکایی مسئول نظارت بر توافق، در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت لبنان تاکید می‌کند که به پایبندی خود به اجرای توافق آتش‌بس تا ١٨ فوریه ٢٠٢۵ ادامه خواهد داد.

هدف این توافق که پس از درخواست اسرائیل برای تمدید مهلت خروج نیروهایش به‌دست آمد، حفظ ثبات مداوم بین دو کشور بیان شده است.