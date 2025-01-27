سیاست
کاخ سفید: توافق آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل تا ۱۸ فوریه تمدید شد
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دولت‌های اسرائیل و لبنان برای تمدید مهلت خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان تا ۱۸ فوریه توافق کرده‌اند و با میانجی‌گری واشنگتن، مذاکراتی برای بازگشت زندانیان لبنانی آغاز خواهد شد.
سربازان اسرائیلی در نزدیکی مرز اسرائیل با لبنان پس از اجرایی شدن آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان / عکس: Reuters
27 ژانویه 2025

کاخ سفید در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ٢۶ ژانویه منتشر شد، اعلام کرد: دولت لبنان و اسرائیل برای تمدید مهلت خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان تا ١٨ فوریه توافق کرده‌اند.

همچنین، این دو دولت با میانجی‌گری ایالات متحده مذاکراتی را برای بازگشت زندانیان لبنانی که پس از ٧ اکتبر ٢٠٢٣ اسیر شده‌اند، آغاز خواهند کرد.

نخست‌وزیر لبنان، نجیب میقاتی، پس از مشاوره با رئیس‌جمهور و رهبر پارلمانی کشور و پس از تماس با طرف آمریکایی مسئول نظارت بر توافق، در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت لبنان تاکید می‌کند که به پایبندی خود به اجرای توافق آتش‌بس تا ١٨ فوریه ٢٠٢۵ ادامه خواهد داد.

هدف این توافق که پس از درخواست اسرائیل برای تمدید مهلت خروج نیروهایش به‌دست آمد، حفظ ثبات مداوم بین دو کشور بیان شده است.

ایالات متحده جهت حمایت از اجرای توافق آتش‌بس، ١١٧ میلیون دلار کمک امنیتی به لبنان وعده داده است.

با‌این‌حال، ارتش اسرائیل در هفته گذشته هشت مورد نقض آتش‌بس در لبنان مرتکب شد که تعداد نقض‌های آتش‌بس از زمان اجرای توافق آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان در ٢٧ نوامبر به ۶٢٩ مورد رسیده است.

