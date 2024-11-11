پیمانکاران ترکیه‌ای در ۱۰ ماه اول سال جاری پروژه‌هایی به ارزش ۱۷.۶ میلیارد دلار در خارج از این کشور اجرا کرده‌اند که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های بخش ساخت‌وساز ترکیه در عرصه‌های بین‌المللی است.

طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت تجارت ترکیه به مناسبت روز جهانی شهرسازی در ۸ نوامبر، در این مدت ۱۷۹ پروژه خارجی توسط پیمانکاران ترکیه‌ای به اجرا درآمده است. درحالی‌که هزینه متوسط هر پروژه در سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشت، این رقم در ۱۰ ماه اول سال جاری به ۹۸.۳ میلیون دلار برای هر پروژه رسیده است.

پیمانکاران ترکیه‌ای در سال‌های اخیر موفق شده‌اند پروژه‌های متعددی در زمینه‌های مختلفی همچون ساخت بزرگراه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، مسکن، نیروگاه‌ها و مراکز تجاری در مناطق مختلف جهان اجرا کنند.