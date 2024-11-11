ترکیه
پروژه‌های بین‌المللی پیمانکاران ترکیه‌ای در ۱۰ ماه به ۱۷.۶ میلیارد دلار رسید
پیمانکاران ترکیه‌ای در ۱۰ ماه اول سال جاری موفق به اجرای پروژه‌هایی به ارزش ۱۷.۶ میلیارد دلار در خارج از کشور شده‌اند، که این امر گواهی بر ادامه گسترش و تأثیرگذاری بخش ساخت‌وساز ترکیه در بازارهای بین‌المللی است.
ساختمانی در استان آدانای ترکیه / عکس: AA
11 نوامبر 2024

پیمانکاران ترکیه‌ای در ۱۰ ماه اول سال جاری پروژه‌هایی به ارزش ۱۷.۶ میلیارد دلار در خارج از این کشور اجرا کرده‌اند که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های بخش ساخت‌وساز ترکیه در عرصه‌های بین‌المللی است.

طبق آمارهای منتشر شده از سوی وزارت تجارت ترکیه به مناسبت روز جهانی شهرسازی در ۸ نوامبر، در این مدت ۱۷۹ پروژه خارجی توسط پیمانکاران ترکیه‌ای به اجرا درآمده است. درحالی‌که هزینه متوسط هر پروژه در سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشت، این رقم در ۱۰ ماه اول سال جاری به ۹۸.۳ میلیون دلار برای هر پروژه رسیده است.

پیمانکاران ترکیه‌ای در سال‌های اخیر موفق شده‌اند پروژه‌های متعددی در زمینه‌های مختلفی همچون ساخت بزرگراه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، مسکن، نیروگاه‌ها و مراکز تجاری در مناطق مختلف جهان اجرا کنند.

از زمان آغاز فعالیت‌های بین‌المللی خود در سال ۱۹۷۲ تا پایان ماه اکتبر، بخش پیمانکاری ترکیه در مجموع ۱۲۳۱۷ پروژه به ارزش ۵۲۲.۱ میلیارد دلار در ۱۳۷ کشور مختلف به انجام رسانده است. روسیه با سهم ۱۹.۶ درصدی در صدر کشورهایی قرار دارد که پروژه‌های ترکیه‌ای در آن اجرا شده است. پس از روسیه، ترکمنستان و عراق با سهم‌های به ترتیب ۱۰.۳ و ۶.۷ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین کشورهای لیبی، قزاقستان، عربستان سعودی و الجزایر نیز از جمله مقاصد مهم پروژه‌های پیمانکاران ترکیه‌ای هستند.

 باتوجه‌به روند روبه‌رشد پروژه‌ها و افزایش هزینه متوسط هر پروژه، به نظر می‌رسد بخش ساخت‌وساز ترکیه به یکی از بازیگران اصلی در عرصه پروژه‌های بین‌المللی تبدیل شده و قادر است همچنان نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کند.

