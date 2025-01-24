ترکیه
2 دقیقه خواندن
سرمای زمستان، گرمای همدلی؛ سنت ماهیگیری روی یخ در آغری ترکیه
ماهیگیری از رودخانه یخ‌زده مراد ترکیه در سرمای منفی ۲۰ درجه و با روشی متفاوت و جالب، سنتی است که به نمادی از وحدت و مقاومت مردم روستای چاکیراوبا تبدیل شده است.
سرمای زمستان، گرمای همدلی؛ سنت ماهیگیری روی یخ در آغری ترکیه
سنت ماهیگیری روستاییان چاکیراوبا در سرمای منفی ۲۰ درجه / عکس : AA
24 ژانویه 2025

مردم روستای چاکیراوبا (Çakıroba) در استان آغری، در سرمای منفی ۲۰ درجه و در شرایطی که رودخانه مراد به شدت یخ زده، سنت ماهیگیری را در روستای خود هنوز زنده نگه داشته‌اند. این سنت قدیمی که از اجدادشان به ارث رسیده، به روشی متفاوت و گروهی انجام می‌شود که نمادی از همبستگی، مقاومت و تلاش جمعی روستاییان در برابر سختی‌های طبیعت منطقه است.

اهالی روستا با استفاده از چوب‌های بلند و تورهای مخصوص به نام «دیرگن تور» (dirgen tor) به کناره‌های یخ‌زده رودخانه می‌روند. آن‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یک گروه با چوب‌ها سطح یخ را می‌کوبند تا ماهی‌ها را از زیر یخ، به سمت آب‌های باز هدایت کنند و گروه دیگر با تورهای خود ماهی‌ها را صید می‌کنند.

این روش ماهیگیری نیازمند دقت بالا و کارگروهی است. یخ‌های شکسته و شرایط سخت زمستانی چالش‌های زیادی به همراه دارد ولی روستاییان با چنین شرایطی کنار می‌آیند و در این خصوص باتجربه اند.

جیهان آلتین، یکی از روستاییان در مورد این سنت قدیمی به این موضوع اشاره کرده است: این سنت از اجدادمان به ما رسیده است. هر سال در زمستان با هم برای ماهیگیری به رودخانه می‌رویم. باوجود سرمای شدید، همچنان به این سنت قدیمی پایبند هستیم و آن را تجربه می‌کنیم.

مطالب پیشنهادی

مراد یال‌تاپ یکی دیگر از اهالی روستا اضافه می‌کند: این سنت قدیمی سرمای سخت را آسان می‌کند و هیجان ماهیگیری باعث می‌شود که هیچ‌چیز نتواند ما را متوقف کند. حتی اگر کسی به داخل آب یخ‌زده بیفتد، باز هم کار متوقف نمی‌شود.

روستاییان در تجربه‌های ماهیگیری، گاهی زیاد ماهی صید می‌کنند و گاهی دست خالی به خانه برمی‌گردند. این سنت قدیمی، نه تنها راهی برای تأمین مایحتاج غذایی آنها است، بلکه نمادی از وحدت، استقامت و تلاش جمعی روستاییان چاکیراوبا در برابر سختی‌های طبیعت است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us