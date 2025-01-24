مردم روستای چاکیراوبا (Çakıroba) در استان آغری، در سرمای منفی ۲۰ درجه و در شرایطی که رودخانه مراد به شدت یخ زده، سنت ماهیگیری را در روستای خود هنوز زنده نگه داشته‌اند. این سنت قدیمی که از اجدادشان به ارث رسیده، به روشی متفاوت و گروهی انجام می‌شود که نمادی از همبستگی، مقاومت و تلاش جمعی روستاییان در برابر سختی‌های طبیعت منطقه است.

اهالی روستا با استفاده از چوب‌های بلند و تورهای مخصوص به نام «دیرگن تور» (dirgen tor) به کناره‌های یخ‌زده رودخانه می‌روند. آن‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یک گروه با چوب‌ها سطح یخ را می‌کوبند تا ماهی‌ها را از زیر یخ، به سمت آب‌های باز هدایت کنند و گروه دیگر با تورهای خود ماهی‌ها را صید می‌کنند.



این روش ماهیگیری نیازمند دقت بالا و کارگروهی است. یخ‌های شکسته و شرایط سخت زمستانی چالش‌های زیادی به همراه دارد ولی روستاییان با چنین شرایطی کنار می‌آیند و در این خصوص باتجربه اند.

جیهان آلتین، یکی از روستاییان در مورد این سنت قدیمی به این موضوع اشاره کرده است: این سنت از اجدادمان به ما رسیده است. هر سال در زمستان با هم برای ماهیگیری به رودخانه می‌رویم. باوجود سرمای شدید، همچنان به این سنت قدیمی پایبند هستیم و آن را تجربه می‌کنیم.