اردوغان: پیروزی انقلاب مردم سوریه علیه رژیم اسد به بحران موجود در این کشور پایان داد
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، طی سخنانی بیان داشت که این کشور از سال ۲۰۲۵ امنیت مرزهای جنوبی خود را تأمین کرده و با تهدیدات تروریستی در این مناطق مقابله خواهد کرد.
نشست حزب عدالت و توسعه در بالیکسیر/ عکس: AA
28 دسامبر 2024

اردوغان در سخنرانی خود که روز جمعه در نشست حزب عدالت و توسعه در بالیکسیر انجام داد بیان داشت: ترکیه از سال ۲۰۲۵ با قاطعیت امنیت مرزهای جنوبی خود را تامین خواهد کرد و تهدیدات تروریستی را به‌طور کامل از بین خواهد برد.

ایشان با اشاره به برنامه‌های خود برای تحقق اهداف «قرن ترکیه» تأکید کرد که ترکیه به حرکت در مسیر پیشرفت در حوزه‌های مختلف از جمله تلاش برای پایان دادن به جنگ در مجاورت مناطق شمالی این کشور، توسعه صنایع دفاعی، فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی و تأمین منابع انرژی داخلی ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به بحران انسانی ۱۳ ساله در سوریه و دهه‌ها حاکمیت رژیم بعث، اظهار داشت که ترکیه در این مدت همواره از مردم مظلوم سوریه حمایت کرد و نقش خود را در حفظ پیوند برادری ایفا نمود. ایشان در این خصوص بیان داشت: انقلاب اخیر مردم سوریه علیه رژیم اسد به پیروزی دست یافته و به بحران طولانی‌مدت در این کشور پایان داده است.

اردوغان همچنین با بیان این که ترکیه تاکنون میزبان ۳.۶ میلیون پناهجوی سوریه‌ای بوده است و امنیت ۴ میلیون نفر دیگر را نیز در مناطق شمالی سوریه تأمین کرده است، تصریح کرد: ترکیه در این بحران انسانی، آزمون خود را با سربلندی پشت سر گذاشت.

