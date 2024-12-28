رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به بحران انسانی ۱۳ ساله در سوریه و دهه‌ها حاکمیت رژیم بعث، اظهار داشت که ترکیه در این مدت همواره از مردم مظلوم سوریه حمایت کرد و نقش خود را در حفظ پیوند برادری ایفا نمود. ایشان در این خصوص بیان داشت: انقلاب اخیر مردم سوریه علیه رژیم اسد به پیروزی دست یافته و به بحران طولانی‌مدت در این کشور پایان داده است.

اردوغان همچنین با بیان این که ترکیه تاکنون میزبان ۳.۶ میلیون پناهجوی سوریه‌ای بوده است و امنیت ۴ میلیون نفر دیگر را نیز در مناطق شمالی سوریه تأمین کرده است، تصریح کرد: ترکیه در این بحران انسانی، آزمون خود را با سربلندی پشت سر گذاشت.