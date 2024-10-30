به گفته مسئولان وزارت معادن اداره طالبان این قرارداد که بر اساس آن شرکت «۷۷» در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، تولید و خدمات اجتماعی سرمایه گذاری خواهد کرد، برای ۳۰ سال در نظر گرفته شده است.

این وزارتخانه پیش از این نیز قرارداد‌های پروژه‌های سیمان جبل‌السراج، قندهار و هرات را به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار با شماری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به امضا رسانده بود.