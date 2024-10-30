وزارت معادن اداره طالبان و شرکت ساختمانی « ۷۷» ترکیهای قرارداد بیش از ۱۶۳ میلیون دلاری تاسیس یک کارخانه سیمان در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان واقع در شمال افغانستان را امضا کردند.
بر اساس این قرارداد، شرکت ترکیهای در این کارخانه ۱۶۳.۴۰۴.۸۳۷ دلار سرمایهگذاری میکند و ظرفیت تولید ۳ هزار تن سیمان در روز را خواهد داشت. همچنین با راهاندازی این کارخانه برای بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی در منطقه ایجاد خواهد شد.
به گفته مسئولان وزارت معادن اداره طالبان این قرارداد که بر اساس آن شرکت «۷۷» در زمینههای اکتشاف، استخراج، تولید و خدمات اجتماعی سرمایه گذاری خواهد کرد، برای ۳۰ سال در نظر گرفته شده است.
این وزارتخانه پیش از این نیز قراردادهای پروژههای سیمان جبلالسراج، قندهار و هرات را به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار با شماری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی به امضا رسانده بود.