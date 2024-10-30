منطقه‌
1 دقیقه خواندن
شرکت ترکیه‌ای در شمال افغانستان کارخانه سیمان می‌سازد
اداره طالبان و شرکت «۷۷» ترکیه‌ای یک توافق‌نامه را به بیش از ۱۶۳ میلیون دلاری برای ساخت یک کارخانه سیمان در استان جوزجان افغانستان امضا کردند.
شرکت ترکیه‌ای در شمال افغانستان کارخانه سیمان می‌سازد
کارخانه سیمان در جبل سراج واقع در شمال کابل افغانستان / عکس: Reuters
30 اکتبر 2024

وزارت معادن اداره طالبان و شرکت ساختمانی « ۷۷» ترکیه‌ای قرارداد بیش از ۱۶۳ میلیون دلاری تاسیس یک کارخانه سیمان در منطقه یتیم‌تاق ولایت جوزجان واقع در شمال افغانستان را امضا کردند.

بر اساس این قرارداد، شرکت ترکیه‌ای در این کارخانه ۱۶۳.۴۰۴.۸۳۷ دلار سرمایه‌گذاری می‌کند و ظرفیت تولید ۳ هزار تن سیمان در روز را خواهد داشت. همچنین با راه‌اندازی این کارخانه برای بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر فرصت شغلی در منطقه ایجاد خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

به گفته مسئولان وزارت معادن اداره طالبان این قرارداد که بر اساس آن شرکت «۷۷» در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، تولید و خدمات اجتماعی سرمایه گذاری خواهد کرد، برای ۳۰ سال در نظر گرفته شده است.

این وزارتخانه پیش از این نیز قرارداد‌های پروژه‌های سیمان جبل‌السراج، قندهار و هرات را به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار با شماری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به امضا رسانده بود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us