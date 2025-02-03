سیاست
اتحادیه اروپا ممنوعیت فعالیت‌های «اونروا» در فلسطین را محکوم کرد
اتحادیه اروپا به اجرای قانون ممنوعیت فعالیت‌ آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی (اونروا) توسط اسرائیل واکنش نشان داد و مخالفت خود را از ادامه این روند در شرایط بحرانی کنونی اعلام کرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا / عکس: AA
3 فوریه 2025

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در واکنش به اجرای قانون ممنوعیت فعالیت‌ آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: قوانین اسرائیل علیه فعالیت‌های اونروا موجب نگرانی در توقف عملیات‌های این آژانس در کرانه باختری و غزه شده است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا هرگونه تلاش برای لغو توافق‌نامه سال ۱۹۶۷ میان اسرائیل و اونروا یا مانع‌سازی از توانایی این آژانس برای انجام ماموریت خود را محکوم می‌کند، تاکید کرد: با‌توجه‌به اجرای توافق آتش‌بس، ارائه خدمات اساسی به پناهندگان فلسطینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این مسئول اروپایی بیان داشت: اتحادیه اروپا مصمم به حمایت خود از توانمندسازی اونروا برای انجام ماموریت خود است و اضافه کرد که منتظر اجرای کامل توصیه‌های موجود در گزارش گروه بازبینی مستقل می‌باشد.

لازم به یادآوری‌ست که موضوع بازبینی مستقل، چندی پیش در پی اتهاماتی علیه برخی کارکنان اونروا مطرح‌شده بود.

وی در سخنان خود از سازمان ملل خواست که اقدامات قاطع‌تری برای تضمین بی‌طرفی و پاسخگویی انجام دهد و نظارت‌های خود را برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی تقویت کند.

تل‌آویو ادعا می‌کند که کارکنان اونروا با حماس همکاری می‌کند اما این ادعا توسط این آژانس رد شد. سازمان ملل متحد نیز به پایبندی اونروا به بی‌طرفی و ادامه کار این آژانس تاکید کرده و مخالفت خود با قانون ممنوعیت توسط مجلس اسرائیل را اعلام کرد.

در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، کنست اسرائیل با اکثریت قابل‌توجه، دو قانون تصویب کرد که مانع از فعالیت‌های اونروا در داخل اسرائیل می‌شد، همچنین امتیازات و تسهیلات این آژانس را لغو کرده و تماس رسمی با آن را ممنوع اعلام کرد.

از پنج‌شنبه گذشته، تصمیم اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت‌های اونروا در اسرائیل و قدس شرقی اشغالی به اجرا درآمده است.

این در شرایطی‌ است که نیاز فلسطینی‌ها به اونروا، به‌عنوان بزرگترین سازمان بشردوستانه بین‌المللی، در سایه حملات بی‌امان اسرائیل به غزه در ١۶ ماه گذشته، بیش‌از‌پیش حس می‌شود.

