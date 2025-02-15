سیاست
رافائل گروسی: زمان برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران رو به پایان است
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هشدار درباره تأخیر در رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران، بر ضرورت دستیابی به توافق پیش از آنکه فرصت از دست برود تأکید کرد
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی / عکس: Reuters
15 فوریه 2025

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه چهاردهم فوریه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ  اعلام کرد که فرصت برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در حال کاهش است.

وی اظهار داشت که ایران تولید ماهانه اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را به میزان هفت برابر افزایش داده است و در این زمینه پیش‌بینی کرد که این میزان تا زمان ارائه گزارش بعدی آژانس به حدود ۲۵۰ کیلوگرم خواهد رسید.

همچنین به گفته وی، این مقدار در صورت غنی‌سازی بیشتر، می‌تواند برای تولید شش بمب هسته‌ای کافی باشد.

گروسی تأکید کرد که این تحولات باید مورد توجه قرار گیرد و زمان برای توافق جدید در حال کاهش است.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران از سال ۲۰۱۹ و پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، فعالیت‌های هسته‌ای خود را گسترش داده است.

گروسی همچنین به چالش‌های دیپلماتیک در این پرونده اشاره کرد و گفت که هنوز نماینده‌ای از سوی دولت آمریکا برای رسیدگی به موضوع ایران تعیین نشده است.

 وی تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتظار تعیین این نماینده برای آغاز گفت‌وگوهای سیاسی است.

به گفته گروسی، شورای حکام آژانس در نوامبر گذشته قطعنامه‌ای تصویب کرده که ایران را ملزم به بهبود همکاری با این نهاد می‌کند.

در این راستا درخواست شده است که گزارشی جامع درباره وضعیت هسته‌ای ایران تا بهار ارائه شود. گروسی اعلام کرد که این گزارش احتمالاً بعد از نشست ماه مارس شورای حکام منتشر خواهد شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: فکر می‌کنم زمان در این مورد برای ما رو به پایان است، اما این بدان معنا نیست که نمی‌توانیم کاری را سریع انجام دهیم.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضور فعال دارد و همه اطلاعات و عناصر را در اختیار دارد، اما وقتی نوبت به سیاست می‌رسد، کشورها تصمیم‌گیرنده هستند.

گروسی ادامه داد: آژانس همچنان اطلاعات و داده‌های لازم درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در اختیار دارد، اما تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مرتبط بر عهده دولت‌ها است.

