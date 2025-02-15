وی تأکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتظار تعیین این نماینده برای آغاز گفت‌وگوهای سیاسی است.

به گفته گروسی، شورای حکام آژانس در نوامبر گذشته قطعنامه‌ای تصویب کرده که ایران را ملزم به بهبود همکاری با این نهاد می‌کند.

در این راستا درخواست شده است که گزارشی جامع درباره وضعیت هسته‌ای ایران تا بهار ارائه شود. گروسی اعلام کرد که این گزارش احتمالاً بعد از نشست ماه مارس شورای حکام منتشر خواهد شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: فکر می‌کنم زمان در این مورد برای ما رو به پایان است، اما این بدان معنا نیست که نمی‌توانیم کاری را سریع انجام دهیم.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضور فعال دارد و همه اطلاعات و عناصر را در اختیار دارد، اما وقتی نوبت به سیاست می‌رسد، کشورها تصمیم‌گیرنده هستند.

گروسی ادامه داد: آژانس همچنان اطلاعات و داده‌های لازم درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در اختیار دارد، اما تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مرتبط بر عهده دولت‌ها است.