وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه نیز افزود: ماهواره مخابراتی ملی ترک‌ست 6A اولین پخش آزمایشی و ارسال سیگنال خود را در فضا با موفقیت مخابره کرد و این آزمایش با شبکه تی‌آر‌تی ورلد انجام شد.

وی تأکید کرد: جایگاه خود را در میان کشورهایی که توانایی طراحی، تولید و بهره‌برداری از ماهواره‌های مخابراتی خود را دارند، مستحکم‌تر می‌کنیم و برای ترکیه‌ای مستقل، قدرتمند و پیشرو در فناوری‌های پیشرفته به تلاش ادامه می‌دهیم.

ماهواره ترک‌ست 6A که جدیدترین عضو خانواده ماهواره‌های مخابراتی ترکیه محسوب می‌شود، توسط صنایع هوافضای ترکیه (TAI)، شرکت دفاعی آسلسان و شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه( توبیتاک) طراحی و تولید شده است.