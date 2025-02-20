ترکیه
ماهواره ترک‌ست 6A اولین پخش آزمایشی خود را  انجام داد
ماهواره مخابراتی ملی ترک‌ست 6A ترکیه، اولین پخش آزمایشی خود را با موفقیت آغاز کرد و اولین آزمایش ارسال سیگنال را پشت سر گذاشت.
عکس : AA
20 فوریه 2025

ماهواره ترک‌ست 6A، اولین ماهواره مخابراتی ملی ترکیه که به‌صورت بومی طراحی و تولید شده است، با موفقیت اولین پخش آزمایشی و ارسال سیگنال خود را انجام داد.

محمد فاتح کاجیر، وزیر صنعت و فناوری ترکیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر اعلام کرد: اولین پخش آزمایشی و ارسال سیگنال ماهواره مخابراتی ملی ترک‌ست 6A که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های فناوری ملی است، با موفقیت انجام شد.

وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه نیز افزود: ماهواره مخابراتی ملی ترک‌ست 6A اولین پخش آزمایشی و ارسال سیگنال خود را در فضا با موفقیت مخابره کرد و این آزمایش با شبکه تی‌آر‌تی ورلد انجام شد.

وی تأکید کرد: جایگاه خود را در میان کشورهایی که توانایی طراحی، تولید و بهره‌برداری از ماهواره‌های مخابراتی خود را دارند، مستحکم‌تر می‌کنیم و برای ترکیه‌ای مستقل، قدرتمند و پیشرو در فناوری‌های پیشرفته به تلاش ادامه می‌دهیم.

ماهواره ترک‌ست 6A که جدیدترین عضو خانواده ماهواره‌های مخابراتی ترکیه محسوب می‌شود، توسط صنایع هوافضای ترکیه (TAI)، شرکت دفاعی آسلسان و شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه( توبیتاک) طراحی و تولید شده است.

