فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، روز شنبه ۲۸ دسامبر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام اسرائیل در تخلیه اجباری کارکنان و بیماران از بیمارستان کمال عدوان را محکوم کرد.

در پی این حمله، سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد که حمله اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان، باعث شده آخرین مرکز بهداشت در شمال غزه از خدمات‌رسانی خارج شود. این سازمان رفتار اسرائیل در غزه را به عنوان «وحشت» توصیف کرده و خواستار پایان دادن به آن شد.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که برخی از بخش‌های کلیدی بیمارستان به شدت سوخته و تخریب شده‌اند.