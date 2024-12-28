فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، روز شنبه ۲۸ دسامبر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اقدام اسرائیل در تخلیه اجباری کارکنان و بیماران از بیمارستان کمال عدوان را محکوم کرد.
در پی این حمله، سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعلام کرد که حمله اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان، باعث شده آخرین مرکز بهداشت در شمال غزه از خدماترسانی خارج شود. این سازمان رفتار اسرائیل در غزه را به عنوان «وحشت» توصیف کرده و خواستار پایان دادن به آن شد.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که برخی از بخشهای کلیدی بیمارستان به شدت سوخته و تخریب شدهاند.
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که ۶۰ نیروی کادر درمان و ۲۵ بیمار در شرایط وخیم قرار دارند؛ بهویژه بیمارانی که به دستگاههای تنفسی نیاز دارند همچنان در بیمارستان باقی ماندهاند.
این نهاد افزود که حمله به بیمارستان کمال عدوان پس از تشدید محدودیتها در اوایل اکتبر توسط اسرائیل برای محدودکردن دسترسی سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای بینالمللی به این مرکز یا مناطق اطراف آن انجام شده است. در ادامه آمده است: چنین اقدامات مخربی در حال نابودکردن تمامی تلاشها و حمایتهای ما برای حفظ حداقل کارایی این مراکز هستند.
به گفته یک منبع حاضر در بیمارستان، ارتش اسرائیل حسام ابوصفیه، مدیر بیمارستان کمال عدوان را تهدید کرده است که اگر این مرکز به طور کامل تخلیه نشود، بازداشت خواهد شد. این منبع همچنین تأیید کرد که چندین بیمار در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) پس از قطع اکسیژن بر اثر حملات ارتش اسرائیل جان باختند.