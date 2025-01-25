در این حمله، دو نفر از نیروهای تیپ اول مرزبانی فرماندهی منطقه مرزی به جان باختند و یکی دیگر از نیروها نیز مجروح شد.

وزارت کشور عراق در این بیانیه ضمن تأکید بر ادامه فعالیت نیروهای مرزبانی برای حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کرد: فرماندهی مرزبانی همچنان در خط مقدم دفاع از عراق خواهد بود و یاد شهدای ما همواره زنده خواهد ماند