جان‌باختن دو نیروی مرزبانی عراقی در حمله مسلحانه گروه تروریستی پ.ک.ک
وزارت کشور عراق با صدور بیانیه‌ای از حمله تروریستی به نیروهای مرزبانی این کشور در استان دهوک خبر داد که به جان‌باختن دو نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر انجامید.
نیروهای مرزبانی عراق / عکس: AA
25 ژانویه 2025

به گزارش رسانه‌های عراقی، این حمله در منطقه باطوفه از توابع زاخو در استان دهوک و در نزدیکی مرز عراق و ترکیه رخ داد.

بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، مرزبانان در حال انجام مأموریت برای تأمین امنیت مرزی بودند که هدف تیراندازی اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک قرار گرفتند.

در این حمله، دو نفر از نیروهای تیپ اول مرزبانی فرماندهی منطقه مرزی به جان باختند و یکی دیگر از نیروها نیز مجروح شد.

وزارت کشور عراق در این بیانیه ضمن تأکید بر ادامه فعالیت نیروهای مرزبانی برای حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کرد: فرماندهی مرزبانی همچنان در خط مقدم دفاع از عراق خواهد بود و یاد شهدای ما همواره زنده خواهد ماند

