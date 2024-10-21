سیاست
تجمع گرجستانی‌ها برای پیوستن به اتحادیه اروپا با حضور رئیس‌جمهور
هزاران گرجی در تفلیس با تجمعی تحت عنوان «گرجستان، اتحادیه اروپا را انتخاب می‌کند»، حمایت خود را از پیوستن به اتحادیه اروپا اعلام کردند. رئیس‌جمهور گرجستان بر عزم کشورش برای این ادغام تأکید کرد و از مردم خواست از حامیان این هدف در انتخابات حمایت کنند.
راهپیمایی مردم در تفلیس پایتخت گرجستان/ عکس: Reuters
21 اکتبر 2024

هزاران نفر از تظاهرکنندگان گرجستانی در حمایت از ادغام کشورشان با اتحادیه اروپا در تفلیس، پایتخت این کشور، تجمع کردند. این راهپیمایی با عنوان «گرجستان، اتحادیه اروپا را انتخاب می‌کند» برگزار شد با حمایت برخی احزاب مخالف نیز همراه بود.

تجمع‌کنندگان در میدان آزادی تفلیس با حمل پرچم‌های گرجستان، اتحادیه اروپا و اوکراین، خواستار اقدام جدی دولت گرجستان برای پیوستن به اروپا شدند.

ساله زورابی‌شویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، در سخنرانی خود در این تجمع، بر عزم کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا تأکید کرد و اظهار داشت که گرجستان بخشی از اروپا است و به‌عنوان متحد قابل‌اعتماد برای کشورهای غربی شناخته می‌شود. او همچنین به حمایت از اوکراین و مولداوی در مسیر ادغام با اتحادیه اروپا اشاره کرد و پیام حمایت خود را به رئیس‌جمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، ارسال کرد.

 سخنرانان دیگر نیز به برگزاری انتخابات عمومی در تاریخ ۲۶ اکتبر اشاره کردند و از مردم خواستند تا از افرادی که گرجستان را به‌سوی عضویت در اتحادیه اروپا هدایت خواهند کرد، حمایت کنند. این تجمع با برگزاری کنسرت‌هایی از هنرمندان گرجی به پایان رسید.

