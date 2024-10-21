هزاران نفر از تظاهرکنندگان گرجستانی در حمایت از ادغام کشورشان با اتحادیه اروپا در تفلیس، پایتخت این کشور، تجمع کردند. این راهپیمایی با عنوان «گرجستان، اتحادیه اروپا را انتخاب میکند» برگزار شد با حمایت برخی احزاب مخالف نیز همراه بود.
تجمعکنندگان در میدان آزادی تفلیس با حمل پرچمهای گرجستان، اتحادیه اروپا و اوکراین، خواستار اقدام جدی دولت گرجستان برای پیوستن به اروپا شدند.
ساله زورابیشویلی، رئیسجمهور گرجستان، در سخنرانی خود در این تجمع، بر عزم کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا تأکید کرد و اظهار داشت که گرجستان بخشی از اروپا است و بهعنوان متحد قابلاعتماد برای کشورهای غربی شناخته میشود. او همچنین به حمایت از اوکراین و مولداوی در مسیر ادغام با اتحادیه اروپا اشاره کرد و پیام حمایت خود را به رئیسجمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، ارسال کرد.
سخنرانان دیگر نیز به برگزاری انتخابات عمومی در تاریخ ۲۶ اکتبر اشاره کردند و از مردم خواستند تا از افرادی که گرجستان را بهسوی عضویت در اتحادیه اروپا هدایت خواهند کرد، حمایت کنند. این تجمع با برگزاری کنسرتهایی از هنرمندان گرجی به پایان رسید.