ساله زورابی‌شویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، در سخنرانی خود در این تجمع، بر عزم کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا تأکید کرد و اظهار داشت که گرجستان بخشی از اروپا است و به‌عنوان متحد قابل‌اعتماد برای کشورهای غربی شناخته می‌شود. او همچنین به حمایت از اوکراین و مولداوی در مسیر ادغام با اتحادیه اروپا اشاره کرد و پیام حمایت خود را به رئیس‌جمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، ارسال کرد.

سخنرانان دیگر نیز به برگزاری انتخابات عمومی در تاریخ ۲۶ اکتبر اشاره کردند و از مردم خواستند تا از افرادی که گرجستان را به‌سوی عضویت در اتحادیه اروپا هدایت خواهند کرد، حمایت کنند. این تجمع با برگزاری کنسرت‌هایی از هنرمندان گرجی به پایان رسید.