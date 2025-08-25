علی خامنهای، رهبر ایران، روز یکشنبه ۲۵ آگوست، در سخنانی تأکید کرد که مذاکره مستقیم با آمریکا ظاهربینانه است و راهحل واقعی مشکلات تهران و واشنگتن نیست.
وی گفت: آمریکا به دنبال تسلیم ملت ایران است و پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی برخی افراد ناشی از نگاه سطحی است.
خامنهای در بخش دیگری از سخنانش از دولت مسعود پزشکیان حمایت کرد و بر لزوم انسجام داخلی تأکید نمود.
وی افزود: دشمنان دریافتهاند که ایران با فشار و ابزار خشونتآمیز عقبنشینی نمیکند و تلاش میکنند از طریق ایجاد اختلاف و نفاق به اهداف خود برسند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که سه کشور اروپایی عضو برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، ضربالاجلی تا پایان ماه آگوست برای توافق جدید هستهای با ایران تعیین کردهاند و هشدار دادهاند در صورت عدم توافق، مکانیسم ماشه را فعال کرده و زمینه بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را فراهم خواهند کرد.
خامنهای در پایان تأکید کرد: ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، دولت و نظام، مشت محکمی به دهان دشمنان زده است.