این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سه کشور اروپایی عضو برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، ضرب‌الاجلی تا پایان ماه آگوست برای توافق جدید هسته‌ای با ایران تعیین کرده‌اند و هشدار داده‌اند در صورت عدم توافق، مکانیسم ماشه را فعال کرده و زمینه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فراهم خواهند کرد.

خامنه‌ای در پایان تأکید کرد: ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، دولت و نظام، مشت محکمی به دهان دشمنان زده است.