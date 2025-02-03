هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز یکشنبه دوم ژانویه در جریان سفر خود به دوحه، پایتخت قطر، با محمد درویش اسماعیل، رئیس شورای رهبری حماس و سایر اعضای دفتر سیاسی این گروه دیدار کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این دیدار به بررسی آتش‌بس و وضعیت انسانی در غزه اختصاص داشت.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نیز در ۲۹ ژانویه در مجموعه ریاست‌جمهوری آنکارا با محمد درویش اسماعیل دیدار کرده بود.

اردوغان در این دیدار ابراز امیدواری کرد که مراحل دوم و سوم توافق آتش‌بس با موفقیت به پایان برسد و در نهایت به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه و آغاز روند بازسازی منجر شود.