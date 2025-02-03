هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز یکشنبه دوم ژانویه در جریان سفر خود به دوحه، پایتخت قطر، با محمد درویش اسماعیل، رئیس شورای رهبری حماس و سایر اعضای دفتر سیاسی این گروه دیدار کرد.
وزارت امور خارجه ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این دیدار به بررسی آتشبس و وضعیت انسانی در غزه اختصاص داشت.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، نیز در ۲۹ ژانویه در مجموعه ریاستجمهوری آنکارا با محمد درویش اسماعیل دیدار کرده بود.
اردوغان در این دیدار ابراز امیدواری کرد که مراحل دوم و سوم توافق آتشبس با موفقیت به پایان برسد و در نهایت به خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه و آغاز روند بازسازی منجر شود.
فیدان روز یکشنبه سفر دو روزه خود به دوحه را آغاز کرد. او پیشتر با همتای قطری خود، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، دیدار و در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرده بود.
آتشبس ششهفتهای کنونی، نخستین مرحله از یک توافق سهمرحلهای است که میتواند به پایان دائمی حملات اسرائیل به غزه منجر شود.
این حملات ۱۵ ماهه تاکنون جان بیش از ۴۷ هزار فلسطینی را گرفته و غزه را ویران کرده است.