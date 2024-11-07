آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، در این خصوص گفت: قوانین پیشنهادی که هفته آینده در پارلمان مطرح خواهند شد، به منظور کاهش آسیب‌هایی است که شبکه‌های اجتماعی بر کودکان استرالیایی وارد می‌کنند.

او گفت: اجرای این قانون برعهده والدین خواهد بود آن‌ها، مانند من، به شدت نگران ایمنی بچه‌های ما در دنیای آنلاین هستند. می‌خواهم خانواده‌های استرالیایی بدانند که دولت از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

در حالی که بسیاری از جزئیات این طرح هنوز در حال بحث و بررسی است، دولت اعلام کرد که این ممنوعیت شامل جوانانی که قبلاً در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند نخواهد شد؛ ولی هیچ‌گونه استثنایی اعم از اجازه والدین و یا مسائل دیگر، در مورد کودکانی‌که در محدودیت سنی تعیین شده در قانون هستند، وجود نخواهد داشت.

دولت اعلام کرده است که این مسئولیت بر دوش پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی نیز مسئولیتی دارند و باید به صورت عملی نشان دهند که اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی به محتوایشان اتخاذ می‌کنند.

آلبانیز با بیان اینکه این قانون ۱۲ ماه پس از تصویب به اجرا درخواهد آمد و پس از اجرایی شدن تحت بررسی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: برای کاربران جریمه‌ای در نظر گرفته نخواهد شد و این وظیفه نهاد ناظر بر فضای مجازی استرالیا، کمیسیونر ایمنی آنلاین، خواهد بود که قوانین را اجرایی کند.