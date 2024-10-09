سیاست
2 دقیقه خواندن
فاطمه پیمان: نسل‌کشی فلسطینیان، هیچ توجیهی ندارد
فاطمه پیمان سناتور سابق افغان‌تبار استرالیایی گفت که کشتار غیرنظامیان و کودکان فلسطینی با هیچ معیاری توجیه‌پذیر نیست.
فاطمه پیمان: نسل‌کشی فلسطینیان، هیچ توجیهی ندارد
9 اکتبر 2024

فاطمه پیمان، سناتور سابق افغان‌تبار استرالیایی، به مناسبت سالروز قتل‌عام مردم فلسطین توسط اسرائیل در حساب خود در ایکس نوشت: هیچ‌چیز کشتار غیرنظامیان و قتل‌عام ۲۰ هزار کودک را توجیه نمی‌کند. اشغال هیچ سرزمینی توجیهی ندارد.

او همچنین تصریح کرد: به‌عنوان یک استرالیایی، مسلمان و انسان‌دوست، کشتن هر انسانی را بر خلاف اصول بنیادی هویت خود می‌دانم.

 پیمان افزود: اکتبر، شاهد رخدادی است که باید در این ماه جهان تعهد خود را برای دفاع از عدالت و حمایت از حقوق بشر تجدید کند.

مطالب پیشنهادی

وی در ماه مه امسال در یک سخنرانی در سنای استرالیا از سیاست حزبش در قبال کشتار فلسطینیان انتقاد کرده و نسل‌کشی اسرائیل در غزه را به‌شدت محکوم کرده بود. پیمان همچنین به دلیل حمایت از پیشنهاد حزب سبزها در سنای استرالیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، از عضویت حزب کارگر کنار گذاشته شد.

فاطمه پیمان متولد ۱۹۹۵، سیاستمدار افغان‌تبار استرالیایی و عضو منتخب سنای استرالیا در انتخابات فدرال ۲۰۲۲ است. او در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ به‌عنوان نماینده استرالیای غربی به سنای این کشور راه یافت. خانواده فاطمه پیمان در سال ۱۹۹۹ افغانستان را ترک کردند و پس از سفری طولانی، در سال ۲۰۰۳ به‌عنوان پناهنده در استرالیا مستقر شدند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us