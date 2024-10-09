فاطمه پیمان، سناتور سابق افغانتبار استرالیایی، به مناسبت سالروز قتلعام مردم فلسطین توسط اسرائیل در حساب خود در ایکس نوشت: هیچچیز کشتار غیرنظامیان و قتلعام ۲۰ هزار کودک را توجیه نمیکند. اشغال هیچ سرزمینی توجیهی ندارد.
او همچنین تصریح کرد: بهعنوان یک استرالیایی، مسلمان و انساندوست، کشتن هر انسانی را بر خلاف اصول بنیادی هویت خود میدانم.
پیمان افزود: اکتبر، شاهد رخدادی است که باید در این ماه جهان تعهد خود را برای دفاع از عدالت و حمایت از حقوق بشر تجدید کند.
وی در ماه مه امسال در یک سخنرانی در سنای استرالیا از سیاست حزبش در قبال کشتار فلسطینیان انتقاد کرده و نسلکشی اسرائیل در غزه را بهشدت محکوم کرده بود. پیمان همچنین به دلیل حمایت از پیشنهاد حزب سبزها در سنای استرالیا برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین، از عضویت حزب کارگر کنار گذاشته شد.
فاطمه پیمان متولد ۱۹۹۵، سیاستمدار افغانتبار استرالیایی و عضو منتخب سنای استرالیا در انتخابات فدرال ۲۰۲۲ است. او در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ بهعنوان نماینده استرالیای غربی به سنای این کشور راه یافت. خانواده فاطمه پیمان در سال ۱۹۹۹ افغانستان را ترک کردند و پس از سفری طولانی، در سال ۲۰۰۳ بهعنوان پناهنده در استرالیا مستقر شدند.