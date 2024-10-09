فاطمه پیمان، سناتور سابق افغان‌تبار استرالیایی، به مناسبت سالروز قتل‌عام مردم فلسطین توسط اسرائیل در حساب خود در ایکس نوشت: هیچ‌چیز کشتار غیرنظامیان و قتل‌عام ۲۰ هزار کودک را توجیه نمی‌کند. اشغال هیچ سرزمینی توجیهی ندارد.

او همچنین تصریح کرد: به‌عنوان یک استرالیایی، مسلمان و انسان‌دوست، کشتن هر انسانی را بر خلاف اصول بنیادی هویت خود می‌دانم.

پیمان افزود: اکتبر، شاهد رخدادی است که باید در این ماه جهان تعهد خود را برای دفاع از عدالت و حمایت از حقوق بشر تجدید کند.