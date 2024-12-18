ترکیه
ترکیه: اسرائیل از گرسنگی و بیماری به‌عنوان سلاح در غزه استفاده می‌کند
وزارت امور خارجه ترکیه خواستار توجه جامعه جهانی به نسل‌کشی اسرائیل در غزه شد و درخصوص سواستفاده اسرائیل از گرسنگی و بیماری‌های مسری به عنوان سلاح علیه مردم فلسطین در غزه واکنش نشان داد. این وزارتخانه اقدامات فوری برای مقابله با بحران انسانی را ضروری دانست.
توزیع غذا در شهر خان‌یونس توسط سازمان‌های خیریه / عکس: AA
18 دسامبر 2024

وزارت امور خارجه ترکیه روز دوشنبه، هفدهم دسامبر، طی بیانیه‌ای حملات گسترده اسرائیل به اهداف غیرنظامی، از جمله مدارس و اردوگاه‌های پناهجویان در غزه که منجر به کشته‌شدن صدها فلسطینی در روزهای اخیر شده است، را به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که جامعه بین‌المللی نباید از اقدامات اسرائیل، از جمله استفاده از گرسنگی و بیماری‌های عفونی به‌عنوان ابزار علیه مردم فلسطین و جلوگیری از دسترسی به نیازهای اساسی بشردوستانه در غزه، غافل بماند.

وزارت امور خارجه ترکیه با تأکید بر تعهد آنکارا به صلح، امنیت و ثبات در منطقه، خواستار اقدام فوری برای مقابله با این بحران شد و افزود: تحولات اخیر در منطقه نباید جامعه بین‌المللی را از نسل‌کشی که توسط اسرائیل در غزه صورت می‌گیرد، منحرف کند.

همچنین این بیانیه بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری و فراهم‌کردن دسترسی بدون وقفه به کمک‌های بشردوستانه تأکید کرده است.

در پایان، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد: ما به دفاع از حقوق مردم فلسطین، قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی ادامه خواهیم داد. این وزارتخانه از جامعه جهانی خواست که فشار بر اسرائیل را افزایش دهد.

نقض گسترده حقوق بشر در غزه

از ۵ اکتبر، اسرائیل عملیات گسترده‌ای را در شمال غزه آغاز کرده و مدعی است که هدف این حملات، جلوگیری از بازسازی توانایی‌های گروه مقاومت فلسطینی حماس است. بااین‌حال، فلسطینیان اسرائیل را به تلاش برای اشغال منطقه و جابه‌جایی اجباری ساکنان آن متهم می‌کنند.

از آن زمان، ورود کمک‌های بشردوستانه کافی، از جمله غذا، دارو و سوخت به این منطقه متوقف شده است و ساکنان باقی‌مانده با خطر جدی قحطی روبرو هستند.

این حمله بخشی از جدیدترین مرحله جنگ بی‌امان اسرائیل علیه غزه محاصره‌شده است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منجر به کشته‌شدن بیش از ۴۵,۰۰۰ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، شده است.

در ۲۱ نوامبر سال جاری، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین، را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرده بود.

علاوه بر این، اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری با پرونده‌ای به اتهام نسل‌کشی به دلیل اقدامات خود در جنگ غزه روبه‌رو است.

