وزارت امور خارجه ترکیه روز دوشنبه، هفدهم دسامبر، طی بیانیه‌ای حملات گسترده اسرائیل به اهداف غیرنظامی، از جمله مدارس و اردوگاه‌های پناهجویان در غزه که منجر به کشته‌شدن صدها فلسطینی در روزهای اخیر شده است، را به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که جامعه بین‌المللی نباید از اقدامات اسرائیل، از جمله استفاده از گرسنگی و بیماری‌های عفونی به‌عنوان ابزار علیه مردم فلسطین و جلوگیری از دسترسی به نیازهای اساسی بشردوستانه در غزه، غافل بماند.

وزارت امور خارجه ترکیه با تأکید بر تعهد آنکارا به صلح، امنیت و ثبات در منطقه، خواستار اقدام فوری برای مقابله با این بحران شد و افزود: تحولات اخیر در منطقه نباید جامعه بین‌المللی را از نسل‌کشی که توسط اسرائیل در غزه صورت می‌گیرد، منحرف کند.

همچنین این بیانیه بر لزوم برقراری آتش‌بس فوری و فراهم‌کردن دسترسی بدون وقفه به کمک‌های بشردوستانه تأکید کرده است.

در پایان، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد: ما به دفاع از حقوق مردم فلسطین، قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی ادامه خواهیم داد. این وزارتخانه از جامعه جهانی خواست که فشار بر اسرائیل را افزایش دهد.

نقض گسترده حقوق بشر در غزه