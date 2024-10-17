ترکیه
چراغ سبز آلمان برای فروش جنگنده‌ های یوروفایتر به ترکیه
آلمان با تأیید سند قرارداد خرید جنگنده‌های یوروفایتر از سوی ترکیه، موافقت اولیه خود را با فروش ۴۰ فروند از این جنگنده‌ها اعلام کرد.
جت‌های جنگنده یوروفایتر تایفون نیروی هوایی اسپانیا و ایتالیا در حین مأموریت پلیس هوایی بر فراز بالتیک / عکس: Reuters
درخواست ترکیه برای خرید جنگنده‌های یوروفایتر که مدت‌ها از سوی آلمان بی‌پاسخ مانده بود، پس از تغییر قوانین فروش تسلیحات و انجام مذاکرات فشرده، اخیراً با رویکردی مثبت روبه‌رو شده است.

رسانه‌های آلمانی گزارش‌هایی مبنی‌بر چراغ‌سبز برلین برای توافق بر سر بسته تسلیحاتی ۳۳۶ میلیون یوروی داده‌اند. بااین‌حال، با پیشرفت مذاکرات اخیر بین ترکیه و کشورهای عضو کنسرسیوم یوروفایتر، احتمال رفع این موانع و رسیدن به توافق نهایی برای فروش یوروفایترها را بیشتر کرده است.

تأیید فروش یوروفایتر به‌عنوان یک اقدامی در جهت ایجاد همکاری‌های گسترده‌تر نظامی و اقتصادی بین دو کشور قلمداد می‌شود.

پس از تأیید سند مذکور، یک هیئت فنی متشکل از کارشناسان کشورهای عضو کنسرسیوم یوروفایتر یعنی بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و آلمان، به ترکیه سفر کرده‌اند تا مذاکرات را آغاز کنند. این مذاکرات که انتظار می‌رود حدود سه هفته به طول بیانجامد، به بررسی جزئیات فنی مختلف ازجمله مراحل فرایند خرید هواپیما، جزئیات آموزش پرسنل و اجرای برنامه‌های نگهداری خواهد پرداخت.

برخی کارشناسان معتقدند که یوروفایتر به‌عنوان یک راه‌حل موقت خوب تا زمان ورود جنگنده بومی و ملی ترکیه یعنی کاآن (KAAN) و جنگنده‌های اف-۱۶ که توسط ایالات متحده آمریکا بلوکه شد، به ناوگان نیروی هوایی این کشور می‌باشد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند، بلافاصله پس از تحصیل موافقت نهایی، ترکیه به‌سرعت تعداد ۲۴ فروند از ۴۰ فروند به‌عنوان اولین گروه از جنگنده یوروفایتر را دریافت خواهد کرد.

با خرید جنگنده‌های یوروفایتر، نیروی هوایی ترکیه برای اولین‌بار فناوری رادار اسکن الکترونیکی فعال (AESA) را به تجهیزات خود اضافه خواهد کرد.

