برخی کارشناسان معتقدند که یوروفایتر به‌عنوان یک راه‌حل موقت خوب تا زمان ورود جنگنده بومی و ملی ترکیه یعنی کاآن (KAAN) و جنگنده‌های اف-۱۶ که توسط ایالات متحده آمریکا بلوکه شد، به ناوگان نیروی هوایی این کشور می‌باشد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند، بلافاصله پس از تحصیل موافقت نهایی، ترکیه به‌سرعت تعداد ۲۴ فروند از ۴۰ فروند به‌عنوان اولین گروه از جنگنده یوروفایتر را دریافت خواهد کرد.

با خرید جنگنده‌های یوروفایتر، نیروی هوایی ترکیه برای اولین‌بار فناوری رادار اسکن الکترونیکی فعال (AESA) را به تجهیزات خود اضافه خواهد کرد.