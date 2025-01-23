پروژه زباله صفر آبی/دریایی که از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹ آغاز شده است، با هدف مقابله با آلودگی دریایی و حفاظت از اکوسیستمهای دریایی توانسته در طول ۵ سال ۲۴۵ هزار تن زباله دریایی را پاکسازی کند. این پروژه بخشی از طرح گستردهتر زباله صفر است که از سال ۲۰۱۷ تحت حمایت امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، آغاز شده است.
این طرح که برای ۲۸ استان ساحلی برنامهریزیشده، بر پیشگیری از تولید زباله در مبدا تمرکز دارد. اقدامات عملی شامل پاکسازی سواحل، سطوح دریا و بسترهای دریایی است. همچنین، تدابیر منطقهای برای کاهش آلودگی در هر استان اتخاذ شده است.
در کنار این اقدامات، کمپینهای آموزشی و آگاهیبخشی در سطح ملی اجرا شدهاند تا مردم را به مشارکت در رفتارهای پایدار و محافظت از محیطزیست دریایی ترغیب کنند.
براساس گزارشها، زبالههای دریایی عمدتاً از مواد غیرقابل تجزیه مانند کیسههای پلاستیکی، بطریها، تورهای ماهیگیری، پلاستیکهای یکبار مصرف و تهسیگار تشکیل میشوند که تهدیدی جدی برای حیات دریایی به شمار میآیند. تنها در سال ۲۰۲۴، مقدار ۲۵,۴۸۰ تن زباله از دریاها جمعآوری شده است.
با اتمام دوره اول این طرح، در سال ۲۰۲۵ فاز دوم برنامههای عملیاتی استانی زبالههای دریایی آغاز شده است. این اقدامات جدید هدف دارند تلاشها برای مقابله با آلودگی دریایی را تقویت کرده و آیندهای پاکتر و سالمتر برای آبهای ترکیه ایجاد کنند.
پروژه جامع زباله صفر که در سال ۲۰۱۷ توسط بانوی اول امینه اردوغان آغاز شد، بر مدیریت پایدار پسماند از طریق پیشگیری از تولید زباله، استفاده بهینه از منابع و گسترش بازیافت تمرکز دارد.