پروژه زباله صفر آبی/دریایی که از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹ آغاز شده است، با هدف مقابله با آلودگی دریایی و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی توانسته در طول ۵ سال ۲۴۵ هزار تن زباله دریایی را پاکسازی کند. این پروژه بخشی از طرح گسترده‌تر زباله صفر است که از سال ۲۰۱۷ تحت حمایت امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، آغاز شده است.

این طرح که برای ۲۸ استان ساحلی برنامه‌ریزی‌شده، بر پیشگیری از تولید زباله در مبدا تمرکز دارد. اقدامات عملی شامل پاکسازی سواحل، سطوح دریا و بسترهای دریایی است. همچنین، تدابیر منطقه‌ای برای کاهش آلودگی در هر استان اتخاذ شده است.

در کنار این اقدامات، کمپین‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی در سطح ملی اجرا شده‌اند تا مردم را به مشارکت در رفتارهای پایدار و محافظت از محیط‌زیست دریایی ترغیب کنند.