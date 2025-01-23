سیاست
2 دقیقه خواندن
پاکسازی ۲۴۵ هزار تن زباله از دریاهای ترکیه با اجرای طرح زباله صفر آبی
پروژه زباله صفر آبی، بخشی از طرح گسترده‌تر زباله صفر به رهبری امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، طی پنج سال توانسته با تمرکز بر پاکسازی دریاها و آموزش عمومی، گامی بزرگ در کاهش آلودگی دریایی و حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی بردارد.
پاکسازی ۲۴۵ هزار تن زباله از دریاهای ترکیه با اجرای طرح زباله صفر آبی
پروژه زباله صفر آبی / عکس: AA
23 ژانویه 2025

پروژه زباله صفر آبی/دریایی که از ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹ آغاز شده است، با هدف مقابله با آلودگی دریایی و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی توانسته در طول ۵ سال ۲۴۵ هزار تن زباله دریایی را پاکسازی کند. این پروژه بخشی از طرح گسترده‌تر زباله صفر است که از سال ۲۰۱۷ تحت حمایت امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، آغاز شده است.

این طرح که برای ۲۸ استان ساحلی برنامه‌ریزی‌شده، بر پیشگیری از تولید زباله در مبدا تمرکز دارد. اقدامات عملی شامل پاکسازی سواحل، سطوح دریا و بسترهای دریایی است. همچنین، تدابیر منطقه‌ای برای کاهش آلودگی در هر استان اتخاذ شده است.

در کنار این اقدامات، کمپین‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی در سطح ملی اجرا شده‌اند تا مردم را به مشارکت در رفتارهای پایدار و محافظت از محیط‌زیست دریایی ترغیب کنند.

مطالب پیشنهادی

براساس گزارش‌ها، زباله‌های دریایی عمدتاً از مواد غیرقابل تجزیه مانند کیسه‌های پلاستیکی، بطری‌ها، تورهای ماهیگیری، پلاستیک‌های یکبار مصرف و ته‌سیگار تشکیل می‌شوند که تهدیدی جدی برای حیات دریایی به شمار می‌آیند. تنها در سال ۲۰۲۴، مقدار ۲۵,۴۸۰ تن زباله از دریاها جمع‌آوری شده است.

با اتمام دوره اول این طرح، در سال ۲۰۲۵ فاز دوم برنامه‌های عملیاتی استانی زباله‌های دریایی آغاز شده است. این اقدامات جدید هدف دارند تلاش‌ها برای مقابله با آلودگی دریایی را تقویت کرده و آینده‌ای پاک‌تر و سالم‌تر برای آب‌های ترکیه ایجاد کنند.

پروژه جامع زباله صفر که در سال ۲۰۱۷ توسط بانوی‌ اول امینه اردوغان آغاز شد، بر مدیریت پایدار پسماند از طریق پیشگیری از تولید زباله، استفاده بهینه از منابع و گسترش بازیافت تمرکز دارد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us