ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در سال ١٩۴٩ با مشارکت ١٢ عضو بنیان‌گذار در واشنگتن تاسیس شد. هدف اصلی این سازمان تقویت همکاری‌های دفاعی میان کشورهای عضو بود. ترکیه در تاریخ ١٨ فوریه ١٩۵٢ به این سازمان پیوست. با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و احساس خطر فنلاند که سیاست بی‌طرفی خود را کنار گذاشت، این کشور در سال ۲۰۲۳ به ناتو پیوست و سوئد نیز در سال ۲۰۲۴ به این سازمان پیوست، به این ترتیب تعداد اعضای این سازمان به ٣٢ کشور رسید.

ستاد اصلی ناتو در شهر بروکسل، بلژیک قرار دارد و نمایندگان دائمی و نظامی ٣٢ کشور در آنجا حضور دارند. در فرآیندهای اجرایی ناتو، نمایندگان دائمی و نظامی به‌طور مشترک در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند و تمام تصمیمات به‌طور اجماعی و با همکاری کامل اعضا اتخاذ می‌شود.

ترکیه از زمان پیوستن به ناتو در سال ١٩۵٢ نقش مهمی در این ائتلاف ایفا کرده است. موقعیت استراتژیک، ارتش قدرتمند، تلاش‌هایش برای برقراری ثبات منطقه‌ای و مشارکت فعال در بحران‌ها باعث شده تا ترکیه سهم بزرگی در تامین امنیت ناتو داشته باشد. موقعیت جغرافیایی ترکیه به ناتو مزیت استراتژیک بزرگی می‌دهد. قرار گرفتن در نقطه تلاقی سه قاره و دسترسی به دریای سیاه، دریای مدیترانه و خاورمیانه ترکیه را به یکی از مهم‌ترین بازیگران در جناح جنوب‌شرقی ناتو تبدیل کرده است.

ترکیه با دسترسی به دریای سیاه، نقش حیاتی در تامین امنیت منطقه ایفا می‌کند. کنترل تنگه‌ها طبق قرارداد مونترو، به حفظ تعادل نظامی ناتو در دریای سیاه کمک می‌کند. تحولات خاورمیانه، به‌ویژه در عراق و سوریه، ترکیه را به یک بازیگر کلیدی در تقویت حضور ناتو در این منطقه تبدیل کرده است. مشارکت ترکیه در تمرینات دریایی و فعالیت‌های نظارتی در دریای مدیترانه، به استراتژی امنیت دریایی ناتو کمک شایانی کرده است. ترکیه همچنین از عملیات‌ها و ماموریت‌های ناتو حمایت می‌کند و با این مشارکت، در میان پنج کشور اولی است که بیشترین کمک را به ناتو می‌رسانند. در زمینه مبارزه با تروریسم، که یکی از تهدیدات اصلی ناتو به شمار می‌رود، ترکیه با جدیت علیه تمامی اشکال تروریسم، از‌جمله داعش، القاعده، پ‌.ک‌.ک/ی.‌پ.‌گ و فتو، مبارزه می‌کند.

ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک را به نیروی‌های حافظ صلح در کوزوو (KFOR) ارائه داده است. در دوره ٢٠٢٣٢٠٢۴ ، فرماندهی این نیروه‌ها را برای مدت یک سال بر عهده گرفته و در حال حاضر مسئولیت معاونت فرماندهی نیروی‌های حافظ صلح در کوزوو را بر عهده‌دارد. همچنین، ترکیه یکی از کشورهایی است که به طور چرخشی مسئولیت واحد احتیاط نیروی‌های حافظ صلح در کوزوو را بر عهده گرفته و به تامین امنیت کوزوو و منطقه کمک می‌کند. علاوه بر این، ترکیه در سال ٢٠١٨ به‌عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین حمایت نیروی انسانی را به ماموریت ناتو در عراق برای مشاوره و آموزش نیروهای امنیتی عراق ارائه داده، شناخته می‌شود. همچنین ترکیه سهم قابل‌توجهی در فعالیت‌های ناتو در حوزه عملیات هوایی و دریایی ایفا می‌کند.