ارسین تاتار، رئیس‌جمهور، جمهوری ترک قبرس شمالی، در گفت‌وگو با آنادولو، اعلام کرده است که شرایط ترک‌های قبرس برای گفت‌وگو با طرف روم‌نشین قبرس کاملاً روشن و قاطع است. او تأکید کرده است که برای هر توافق آینده در قبرس، باید برابری حاکمیتی جمهوری ترک قبرس شمالی به رسمیت شناخته شود و مذاکرات باید بر اساس همکاری دو دولت مستقل صورت گیرد.

تاتار با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل، برای به رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی، اعلام کرده است که مدل فدرالیستی به عنوان راه‌حل در دستور کار قرار ندارد.

وی در این گفت‌و گو همچنین می‌افزاید در نیویورک با نیکوس کریستودولیدس، رهبر بخش روم‌نشین قبرس دیداری خواهد داشت. به گفته تاتار، بخش روم‌نشین تمایلی به ادامه مذاکرات کران مونتانا دارد، اما این مذاکرات تنها در صورتی آغاز خواهد شد که حقوق ترک‌های قبرس به رسمیت شناخته شود و شرایط لازم برای آن فراهم گردد.