تاتار شرایط روشنی برای ازسرگیری گفت‌وگوها با بخش یونانی قبرس تعیین کرد
رئیس‌جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی، ارسین تاتار، بر لزوم به رسمیت شناختن برابری حاکمیتی جمهوری ترک قبرس شمالی در هر توافق آینده تأکید کرد و از عدم تمایل بخش روم‌نشین به ادامه مذاکرات کران مونتانا گفت.
ارسین تاتار رئيس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی/ عکس: AA
15 اکتبر 2024

ارسین تاتار، رئیس‌جمهور، جمهوری ترک قبرس شمالی، در گفت‌وگو با آنادولو، اعلام کرده است که شرایط ترک‌های قبرس برای گفت‌وگو با طرف روم‌نشین قبرس کاملاً روشن و قاطع است. او تأکید کرده است که برای هر توافق آینده در قبرس، باید برابری حاکمیتی جمهوری ترک قبرس شمالی به رسمیت شناخته شود و مذاکرات باید بر اساس همکاری دو دولت مستقل صورت گیرد.

تاتار با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل، برای به رسمیت شناختن جمهوری ترک قبرس شمالی، اعلام کرده است که مدل فدرالیستی به عنوان راه‌حل در دستور کار قرار ندارد.

وی در این گفت‌و گو همچنین می‌افزاید در نیویورک با نیکوس کریستودولیدس، رهبر بخش روم‌نشین قبرس دیداری خواهد داشت. به گفته تاتار، بخش روم‌نشین تمایلی به ادامه مذاکرات کران مونتانا دارد، اما این مذاکرات تنها در صورتی آغاز خواهد شد که حقوق ترک‌های قبرس به رسمیت شناخته شود و شرایط لازم برای آن فراهم گردد.

تاتار تأکید کرده است که توافقاتی که ترک‌های قبرس را به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از دولتی که به اراده آزاد خود تشکیل داده‌اند، نادیده بگیرد، غیرقابل قبول است. او همچنین می‌افزاید در دیدار با مقامات روم‌نشین، برای تأمین حاکمیت ترک‌های قبرس، برقراری پروازهای مستقیم و آغاز معاملات تجاری مذاکره خواهد کرد و خواستار لغو تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود است.

مسائل سیاسی قبرس که بیش از ۶۰ سال است ادامه دارد، با آغاز مذاکرات کرانس-مونتانا در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۷ به هدف اتحاد قبرس و دستیابی به صلح پایدار در جزیره مطرح شد. با این حال، این مذاکرات به دلیل مشکلات مختلف بی‌نتیجه مانده است.

