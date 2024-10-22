این کشتی که یکی از سه کشتی حمل‌ونقل هسته‌ای بریتانیا می‌باشد به طور ویژه برای جابه‌جایی زباله‌ها و سوخت هسته‌ای با حجم بالا، طراحی شده و تحت پیمان‌های طولانی‌مدت نوسازی زباله‌های هسته‌ای به مقاصدی مانند ژاپن منتقل می‌شود.

این آزمایش ثابت خواهد کرد که کشتی‌های مجهز به چندین بادبان می‌توانند تا ۳۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف سوخت و درنتیجه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را تجربه کنند.

پیتر بوچان، مدیرعامل بخش حمل‌ونقل سازمان هسته‌ای بریتانیا، گفت: وقتی ایده استفاده از یک بادبان تصفیه‌کننده هوا مطرح شد، این بهترین فرصت بود تا از یک شرکت بریتانیایی که به دنبال یک راه‌حل مؤثر در این حوزه است، حمایت کنیم.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی بادبان به‌خوبی پیش رفته و ما انتظار داریم عملیات بسیار ایمن و مطمئنی داشته باشیم. اگر راندمان خوبی از این بادبان به دست آید، مطمئنم که قابلیت انتقال آن به کل صنعت دریایی وجود خواهد داشت.

اکثر کشتی‌های تجاری دارای عمر ۳۰ یا ۴۰ ساله هستند و در حال حاضر گزینه‌های محدودی برای جایگزینی موتورهای فعلی سوختی در دسترس است. به همین دلیل، انتظار می‌رود سهم کشتیرانی از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی از ۳ درصد در حال حاضر به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.

کاهش گازهای گلخانه‌ای در صنعت کشتیرانی نیازمند همکاری، نوآوری در فناوری‌ها و همچنین پذیرش مقررات و توافق‌های بین‌المللی است تا بتوان به حمل‌ونقل دریایی پایدار و کم‌اثر بر محیط‌زیست دست یافت.