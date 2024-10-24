رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران بریکس به جمهوری تاتارستان سفر کرده با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مرکز کازان اکسپو در شهر کازان دیدار دوجانبه انجام داد.

در این دیدار، روابط دوجانبه، جنگ جاری میان روسیه و اوکراین، حملات گسترده اسرائیل به غزه و لبنان، و دیگر مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور اردوغان در این دیدار تأکید کرد که روابط ترکیه و روسیه به طور مستمر تقویت و توسعه می‌یابد و تلاش‌ها برای حفظ این روند در تمامی حوزه‌ها ادامه خواهد داشت.