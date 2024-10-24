سیاست
2 دقیقه خواندن
روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای؛ محور دیدار اردوغان و پوتین در کازان
روسای جمهور ترکیه و روسیه در شهر کازان جمهوری تاتارستان دیدار کرده روابط دوجانبه آنکارا و مسکو و مسائل منطقه و جهان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای؛ محور دیدار اردوغان و پوتین در کازان
دیدار روسای جمهور ترکیه و روسیه در شهر کازان/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه که برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران بریکس به جمهوری تاتارستان سفر کرده با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مرکز کازان اکسپو در شهر کازان دیدار دوجانبه انجام داد.

در این دیدار، روابط دوجانبه، جنگ جاری میان روسیه و اوکراین، حملات گسترده اسرائیل به غزه و لبنان، و دیگر مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور اردوغان در این دیدار تأکید کرد که روابط ترکیه و روسیه به طور مستمر تقویت و توسعه می‌یابد و تلاش‌ها برای حفظ این روند در تمامی حوزه‌ها ادامه خواهد داشت.

مطالب پیشنهادی

اردوغان همچنین با اشاره به کشتار اسرائیل در غزه و لبنان تصریح کرد: این حملات نه‌تنها امنیت خاورمیانه بلکه امنیت جهان را نیز تهدید می‌کند. مقابله با اقدامات اسرائیل وظیفه انسانی جهانیان است. ایستادگی کشورهای بریکس در برابر تجاوزات تل‌آویو به تقویت حقانیت مسئله فلسطین کمک خواهد کرد. حمایت بدون قیدوشرط نظامی و تسلیحاتی از اسرائیل موجب افزایش تجاوزات تل‌آویو در منطقه شده است.

وی همچنین بر همکاری و هماهنگی آنکارا و مسکو در مسئله سوریه تأکید کرد و گفت: این همکاری به نفع تمامی طرف‌ها است. مبارزه مشترک با گروه‌های تروریستی که تمامیت ارضی سوریه را تهدید می‌کنند حائز اهمیت است. ترکیه مصمم است با تمامی گروه‌های تروریستی به‌ویژه با پ.ک.ک/ی.پ.گ مقابله کند.

اجلاس بریکس با حضور مقامات بلندپایه بیش از ۳۰ کشور ۲۲ اکتبر در شهر کازان جمهوری تاتارستان آغاز شد و تا ۲۴ اکتبر ادامه خواهد داشت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us