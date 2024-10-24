رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه که برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران بریکس به جمهوری تاتارستان سفر کرده با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مرکز کازان اکسپو در شهر کازان دیدار دوجانبه انجام داد.
در این دیدار، روابط دوجانبه، جنگ جاری میان روسیه و اوکراین، حملات گسترده اسرائیل به غزه و لبنان، و دیگر مسائل منطقهای و جهانی مورد بحثوبررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور اردوغان در این دیدار تأکید کرد که روابط ترکیه و روسیه به طور مستمر تقویت و توسعه مییابد و تلاشها برای حفظ این روند در تمامی حوزهها ادامه خواهد داشت.
اردوغان همچنین با اشاره به کشتار اسرائیل در غزه و لبنان تصریح کرد: این حملات نهتنها امنیت خاورمیانه بلکه امنیت جهان را نیز تهدید میکند. مقابله با اقدامات اسرائیل وظیفه انسانی جهانیان است. ایستادگی کشورهای بریکس در برابر تجاوزات تلآویو به تقویت حقانیت مسئله فلسطین کمک خواهد کرد. حمایت بدون قیدوشرط نظامی و تسلیحاتی از اسرائیل موجب افزایش تجاوزات تلآویو در منطقه شده است.
وی همچنین بر همکاری و هماهنگی آنکارا و مسکو در مسئله سوریه تأکید کرد و گفت: این همکاری به نفع تمامی طرفها است. مبارزه مشترک با گروههای تروریستی که تمامیت ارضی سوریه را تهدید میکنند حائز اهمیت است. ترکیه مصمم است با تمامی گروههای تروریستی بهویژه با پ.ک.ک/ی.پ.گ مقابله کند.
اجلاس بریکس با حضور مقامات بلندپایه بیش از ۳۰ کشور ۲۲ اکتبر در شهر کازان جمهوری تاتارستان آغاز شد و تا ۲۴ اکتبر ادامه خواهد داشت.