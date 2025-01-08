سهشنبه، ٧ ژانویه، ساعت۴۵:١١ صبح به وقت دمشق، اولین پرواز بینالمللی از فرودگاه دمشق، اصلیترین فرودگاه سوریه، به مقصد شارجه در امارات متحده عربی انجام شد. با این پرواز، بخش خدمات هوایی سوریه به حالت عادی بازگشت و پروازهای بینالمللی برای اولینبار از زمان سرنگونی بشار اسد از سر گرفته شد.
انیس فلوح، مدیر فرودگاه دمشق، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: امروز یک آغاز جدید برای ماست. ما پذیرش پروازهای بینالمللی ورودی و خروجی را از سر گرفتهایم. وی افزود که اولین پرواز به مقصد شارجه صورت گرفت و اکنون برنامه پروازهای بینالمللی فرودگاه دوباره برقرار شده است.
پیشازاین، تنها هواپیماهای حامل کمکهای بشردوستانه و هیئتهای دیپلماتیک اجازه ورود به فرودگاه دمشق را داشتند.
در تاریخ ١٨ دسامبر، اولین پرواز داخلی از فرودگاه دمشق به مقصد حلب در شمال سوریه انجام شد. این پرواز، ١٠ روز پس از برکناری بشار اسد توسط نیروهای مخالف، اولین گام در بازگشت خدمات هوایی داخلی محسوب میشد.
همچنین، اولین پرواز تجاری قطری نیز روز سهشنبه در فرودگاه دمشق فرود آمد. بازگشت پروازهای بینالمللی، گامی مهم در راستای بازسازی ساختار حملونقل هوایی کشور و تلاش برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد بحرانزده سوریه تلقی میشود.