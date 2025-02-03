کوه یخی عظیم «A23a» که با نوان «مگابِرگ» معروف است، در آستانه نزدیک‌شدن به جزیره جورجیا جنوبی و برخورد احتمالی با آن است. بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کوه یخ جهان می‌تواند حیات‌وحش این جزیره را به خطر بیندازد.

کوه یخ A23a ، اولین‌بار در دهه ۱۹۸۰ از لایه یخ قطب جنوب جدا شد. این یخ عظیم، ۴۰ متر ارتفاع و حدود یک تریلیون تن وزن دارد. بر اساس نظر کارشناسان، آنچه این تکه یخ را خاص می‌کند، مدت‌زمان طولانی بقای آن است.

سو کوک، یخ‌شناس دانشگاه تاسمانی اعلام کرده است که حدود ۹۰ درصد از این کوه عظیم یخی زیر آب قرار دارد و قسمتی از آن به کف دریا گیر کرده است. چنین وضعیتی، شبیه به کشتی‌ایی است که وقتی وارد آب کم‌عمق می‌شود، با کف دریا برخورد می‌کند. این اتفاق بیش از ۳۰ سال است که برای کوه یخی عظیم افتاده است.

این کوه یخ در سال ۲۰۲۰ از لایه یخ قطب جنوب جدا شد و از آن زمان به سمت شمال حرکت کرده است. در مسیر حرکت، نیروهای اقیانوسی گاهی باعث می‌شوند که تکه یخ برای ماه‌ها در یک مکان ثابت بماند.

کارشناسان اعلام کرده‌اند که این کوه یخ به سمت جزیره جورجیا جنوبی در حال حرکت است و احتمال می‌رود طی چند هفته آینده به این جزیره برسد. البته این احتمال نیز وجود دارد که از کنار جزیره عبور کند یا حتی قبل از رسیدن به جزیره شکسته شود.