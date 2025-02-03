سیاست
3 دقیقه خواندن
نگرانی از احتمال برخورد بزرگ‌ترین کوه یخی جهان با جزیره جورجیا جنوبی
بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کوه یخ جهان که از سال ۲۰۲۰ از لایه‌های یخی قطب جنوب جدا شده، اکنون به جزیره جورجیا جنوبی نزدیک می‌شود و احتمال برخورد آن در چند هفته آینده وجود دارد.
نگرانی از احتمال برخورد بزرگ‌ترین کوه یخی جهان با جزیره جورجیا جنوبی
کوه یخ A23a که در سال ۲۰۲۰ از لایه‌های یخ قطب حنوب جدا شد، به سمت شمال در حال حرکت است / عکس: AP
3 فوریه 2025

کوه یخی عظیم «A23a» که با نوان «مگابِرگ» معروف است، در آستانه نزدیک‌شدن به جزیره جورجیا جنوبی و برخورد احتمالی با آن است. بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین کوه یخ جهان می‌تواند حیات‌وحش این جزیره را به خطر بیندازد.

کوه یخ A23a ، اولین‌بار در دهه ۱۹۸۰ از لایه یخ قطب جنوب جدا شد. این یخ عظیم، ۴۰ متر ارتفاع و حدود یک تریلیون تن وزن دارد. بر اساس نظر کارشناسان، آنچه این تکه یخ را خاص می‌کند، مدت‌زمان طولانی بقای آن است.

سو کوک، یخ‌شناس دانشگاه تاسمانی اعلام کرده است که حدود ۹۰ درصد از این کوه عظیم یخی زیر آب قرار دارد و قسمتی از آن به کف دریا گیر کرده است. چنین وضعیتی، شبیه به کشتی‌ایی است که وقتی وارد آب کم‌عمق می‌شود، با کف دریا برخورد می‌کند. این اتفاق بیش از ۳۰ سال است که برای کوه یخی عظیم افتاده است.

این کوه یخ در سال ۲۰۲۰ از لایه یخ قطب جنوب جدا شد و از آن زمان به سمت شمال حرکت کرده است. در مسیر حرکت، نیروهای اقیانوسی گاهی باعث می‌شوند که تکه یخ برای ماه‌ها در یک مکان ثابت بماند.

کارشناسان اعلام کرده‌اند که این کوه یخ به سمت جزیره جورجیا جنوبی در حال حرکت است و احتمال می‌رود طی چند هفته آینده به این جزیره برسد. البته این احتمال نیز وجود دارد که از کنار جزیره عبور کند یا حتی قبل از رسیدن به جزیره شکسته شود.

مطالب پیشنهادی

پترا هایل، دانشمند یخ دریا در بخش قطب جنوب استرالیا اعلام کرده است: احتمال کمی وجود دارد که کوه یخ A23a به طور کامل به ساحل برخورد کند. بیشتر احتمال دارد که این تکه یخ در آب‌های کم‌عمق به ساحل برسد و در اثر فشار این فرایند، به قطعات کوچک‌تر تقسیم شود.

بااین‌حال، او هشدار می‌دهد که حتی قطعات کوچک‌تر نیز می‌توانند تهدیدی برای حیات‌وحش باشند و دسترسی به مکان‌های لانه‌سازی و تغذیه حیوانات را مسدود کنند. این قطعات می‌توانند مسیرهای حیاتی برخی حیوانات و محل‌های لانه‌سازی پنگوئن‌ها، شیرهای دریایی و دیگر حیوانات و به‌ویژه آن‌هایی که برای تغذیه به دریا نیاز دارند، مسدود کنند.

هرچند تکه‌های یخ می‌توانند برای سیاره مفید باشند و مواد مغذی را به اقیانوس‌ها وارد کنند، اما دانشمندان هشدار می‌دهند که این تکه‌های عظیم یخ به دلیل بحران اقلیمی به‌سرعت از قطب جنوب ناپدید می‌شوند.

جزیره جورجیا جنوبی در جنوب اقیانوس اطلس و در نزدیکی قطب جنوب قرار دارد. این جزیره بخشی از سرزمین‌های ماورای دریای بریتانیا است و به دلیل تنوع بالای حیات‌وحش، به‌ویژه پنگوئن‌ها و شیرهای دریایی معروف است. جزیره جورجیا جنوبی از نظر جغرافیایی در نزدیکی قطب جنوب قرار دارد و یکی از مکان‌های مهم برای مطالعات زیست‌محیطی است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us