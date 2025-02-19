آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، یورش روز سهشنبه، پلیس اسرائیل به مدارس تحت مدیریت آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (اونروا) در قدس شرقی اشغالی را بهشدت محکوم کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، در نشست خبری اعلام کرد که دبیرکل این سازمان تعرض به اماکن سازمان ملل ، از جمله یک مدرسه تحت حمایت اونروا و تلاش برای ورود غیرقانونی به سه مدرسه دیگر و تعطیل کردن آنها را محکوم میکند. سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که این اقدام نقض آشکار تعهدات اسرائیل طبق قوانین بینالمللی است.
بر اساس گزارش شاهدان عینی، پلیس اسرائیل روز سهشنبه، هجدهم فوریه به مدرسه ابتدایی تحت مدیریت اونروا در شهرک سلوان یورش برد و از مدیریت مدرسه بازجویی کرد.
همچنین، این حملات مدرسهای دیگر در محله وادی الجوز و یک مرکز آموزش حرفهای در اردوگاه پناهجویان قلندیا در قدس شرقی اشغالی را هدف قرار داد.
فیلیپ لازارینی، کمیسر کل اونروا در بیانیهای اعلام کرد که در جریان این حملات، گاز اشکآور و بمبهای صوتی به کار گرفته شد، در حالی که حداقل ۳۵۰ دانشآموز و ۳۰ نفر از کارکنان در این اماکن حضور داشتند.
دوجاریک ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد: استفاده از گاز اشکآور و بمبهای صوتی در محیطهای آموزشی، در حالی که دانشآموزان در حال یادگیری هستند، غیرقابلقبول است.
او همچنین افزود که چنین اماکنی نباید مورد تعرض و حمله قرار بگیرند و مصونیت آنها باید در هر شرایطی رعایت شود. دوجاریک در ادامه تاکید کرد: قوانین داخلی اسرائیل، تعهدات قانونی بینالمللی را تغییر نمیدهد و نمیتواند توجیهی برای نقض آنها باشد. وی افزود: همکاران ما در قدس با مقامات اسرائیلی دیدار خواهند کرد تا بهشدت به این حمله اعتراض کنند.