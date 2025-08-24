بر اساس گزارش روزنامه یدیعوت آحرونوت، هزاران نفر در مرکز تل‌آویو جمع شدند تا از دولت بخواهند،توافق تبادل زندانی‌ها را عملی کند. بر اساس گزارش کانال ۱۲، اعتراضات دیگری نیز در شهرهای دیگر از جمله ریشون لتسیون و حیفا برگزار شد و معترضان جاده‌ها و بخشی از بزرگراه ۹۰ را مسدود کردند.

مقامات تل‌آویو برآورد می‌کنند حدود ۵۰ شهروند اسرائیلی در غزه نگه‌داری می‌شوند که ۲۰ نفر از آن‌ها زنده هستند. گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند بیش از ۱۰,۸۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگه‌داری می‌شوند و از شکنجه، گرسنگی و سهل‌انگاری پزشکی رنج می‌برند.