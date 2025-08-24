خاورميانه
1 دقیقه خواندن
تظاهرات در اسرائیل؛ هزاران نفر خواستار تبادل زندانی‌ها با حماس شدند
هزاران نفر در شهرهای مختلف اسرائیل در تجمع‌های اعتراضی خواستار تبادل زندانی‌ها با حماس شدند.
تظاهرات مردم در تل‌آویو، اسرائیل / عکس: AA
24 اوت 2025

هزاران نفر روز شنبه ۲۳ آگوست در شهرهای مختلف اسرائیل تجمع کردند تا دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را برای تسریع آزادی زندانیان تحت فشار قرار دهند و خواستار تسریع توافق تبادل اسرا با حماس در غزه شدند.

خانواده‌های زندانیان نیز در این اعتراض‌ها شرکت کردند و نتانیاهو را مسئول عدم موفقیت در آزادسازی نزدیکان خود توصیف کردند. معترضان در چند شهر جاده‌ها و بزرگراه‌های اصلی را مسدود کردند.

بر اساس گزارش روزنامه یدیعوت آحرونوت، هزاران نفر در مرکز تل‌آویو جمع شدند تا از دولت بخواهند،توافق تبادل زندانی‌ها را عملی کند. بر اساس گزارش کانال ۱۲، اعتراضات دیگری نیز در شهرهای دیگر از جمله ریشون لتسیون و حیفا برگزار شد و معترضان جاده‌ها و بخشی از بزرگراه ۹۰ را مسدود کردند.

مقامات تل‌آویو برآورد می‌کنند حدود ۵۰ شهروند اسرائیلی در غزه نگه‌داری می‌شوند که ۲۰ نفر از آن‌ها زنده هستند. گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند بیش از ۱۰,۸۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگه‌داری می‌شوند و از شکنجه، گرسنگی و سهل‌انگاری پزشکی رنج  می‌برند.

