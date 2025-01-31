سخنگوی سازمان ملل، استفان دوجاریک، روز پنجشنبه اعلام کرد حتی با وجود اجرایی شدن ممنوعیت اعمالشده از سوی اسرائیل، آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) همچنان به کمکرسانی به مردم فلسطین ادامه خواهد داد. دوجاریک در یک کنفرانس خبری توضیح داد که کلینیکهای اونروا در قدس شرقی و کرانه باختری همچنان فعال هستند و روند ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه نیز متوقف نشده است.
این مقام سازمان ملل بر عزم اونروا برای ادامه فعالیتهای خود در منطقه تاکید کرد و گفت که پرچم سازمان ملل همچنان بر فراز ساختمانهای این آژانس در اهتزاز است.
روز پنجشنبه، تلآویو رسما تصمیم خود را مبنی بر توقف فعالیتهای اونروا در اسرائیل و قدس شرقی اجرایی کرد.
۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، پارلمان اسرائیل با اکثریت قاطع دو قانون را تصویب کرد که بر اساس آن، اونروا از هرگونه فعالیت در سرزمینهای فلسطینی منع شده، امتیازات و تسهیلات آن لغو شده و هرگونه ارتباط رسمی با این نهاد ممنوع اعلام شده است.
همچنین اسرائیل مدعی است که برخی از کارکنان اونروا در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ همراه حماس بر علیه اسرائیل قرار گرفتهاند، ادعایی که این آژانس آن را رد کرده است.
سازمان ملل نیز بر پایبندی اونروا به اصل بیطرفی تاکید کرده، بر تداوم فعالیتهای آن اصرار ورزیده و تصمیم اسرائیل برای ممنوعیت این نهاد را رد کرده است.
در شرایطی که حملات اسرائیل علیه غزه بیش از ۱۵ ماه ادامه دارد و با حمایت آمریکا شدت گرفته است، نیاز فلسطینیان به اونروا بهعنوان بزرگترین سازمان بشردوستانه بینالمللی بیشازپیش افزایش یافته است.
لازم به ذکر است حملات اسرائیل تاکنون بیش از ۱۵۹ هزار فلسطینی را به کشته و یا مجروح کرده است.