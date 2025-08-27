برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرد که با اجرای طرح‌های آبیاری، حفاظت در برابر سیلاب و مقابله با خشکسالی در کابل، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ خانواده تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، این پروژه‌ها که در سه روستا در ولایت کابل اجرا شده است، توانسته‌اند بیش از ۱۳۰۰ جریب زمین را آبیاری کرده و میزان محصولات کشاورزی را در این مناطق بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهند.

در گزارش روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۵، این نهاد بین‌المللی همچنین آمده است که این طرح‌ها زمینه اشتغال برای بیش از ۳۰۰ کارگر محلی را فراهم کرده و با مشارکت مستقیم جوامع محلی در طراحی و نگهداری پروژه، ثبات بلندمدت و مدیریت پایدار منابع آبی تضمین شده است.