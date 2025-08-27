منطقه‌
اجرای پروژه‌های آبیاری و مهار سیلاب در کابل توسط سازمان ملل
برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که با اجرای طرح‌های آبیاری و حفاظت از سیلاب در کابل، بیش از ۲۵۰۰ خانواده بهره‌مند شده‌اند.
یک کارگر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کابل / عکس : سایت UNDP Afghanistan
27 اوت 2025

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرد که با اجرای طرح‌های آبیاری، حفاظت در برابر سیلاب و مقابله با خشکسالی در کابل، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ خانواده تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، این پروژه‌ها که در سه روستا در ولایت کابل اجرا شده است، توانسته‌اند بیش از ۱۳۰۰ جریب زمین را آبیاری کرده و میزان محصولات کشاورزی را در این مناطق بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش دهند.

در گزارش روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۵، این نهاد بین‌المللی همچنین آمده است که این طرح‌ها زمینه اشتغال برای بیش از ۳۰۰ کارگر محلی را فراهم کرده و با مشارکت مستقیم جوامع محلی در طراحی و نگهداری پروژه، ثبات بلندمدت و مدیریت پایدار منابع آبی تضمین شده است.

سازمان ملل پیش‌تر اعلام کرده بود که تاکنون بیش از یک هزار تأسیسات زیربنایی آبی ایجاد کرده و خدمات خود را به بیش از ۶۶۴ هزار خانواده در مناطق مختلف گسترش داده است.

