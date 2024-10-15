سیاست
آغاز مانور مشترک نظامی روسیه و پاکستان در آستانه برگزاری نشست شانگهای
مانور نظامی مشترک نیروهای ارتش روسیه و پاکستان در آستانه برگزاری بیست و سومین نشست رؤسای دولت‌های سازمان همکاری شانگهای آغاز شد.
رزمایش نیروهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، چین و پاکستان/ عکس: AP
15 اکتبر 2024

هفتمین مانور مشترک نظامی نیروهای مسلح روسیه و پاکستان تحت عنوان «دروژبه ۲۰۲۴» در شهر پابی از توابع ایالت خیبرپختونخواه پاکستان در حال برگزاری است. کماندوهای ارتش دو کشور در این رزمایش دوهفته‌ای که ۱۳ اکتبر آغاز شد، به تمرینات مختلفی از جمله ضدتروریسم می‌پردازند.

این رزمایش نظامی مشترک در حالی برگزار می‌شود که اسلام‌آباد ۱۵ و ۱۶ اکتبر از بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای میزبانی می‌کند.

بیست و سومین نشست رؤسای دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز سه‌شنبه ۱۵ اکتبر در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان آغاز و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت. در این نشست تقویت روابط و همکاری‌های فرهنگی با محوریت تجارت و اقتصاد مورد بحث‌وبررسی قرار خواهد گرفت و رهبران کشورهای عضو تصمیمات سازمانی مهمی را برای افزایش همکاری و تصویب بودجه سازمان اتخاذ خواهند کرد.

لازم به ذکر است که پاکستان و روسیه در سال‌های اخیر همکاری‌های نظامی خود را تقویت بخشیده‌اند. روسیه در سال ۲۰۱۴ تحریم تسلیحاتی طولانی‌مدت علیه پاکستان را لغو کرد. مسکو در اوت ۲۰۱۵ با فروش چهار فروند هلیکوپتر تهاجمی از نوع می ۳۵ - ام به اسلام‌آباد موافقت کرد.

