ملی‌پوش ترکیه‌ای شانس بیشتری برای قهرمانی جهانی سوپربایک دارد
توپراک رازگاتلی‌اوغلو موتورسوار ملی‌پوش ترکیه‌ای با پیشی گرفتن از رقیب‌اش نیکولو بوگا در راند دوم دور یازدهم قهرمانی موتورسواری جهان در پرتغال به مقام اول دست یافت.
توپراک رازگاتلی‌اوغلو، نماینده ترکیه در مسابقات قهرمانی جهانی سوپربایک/ عکس: AA
14 اکتبر 2024

 

توپراک رازگاتلی‌اوغلو، نماینده ترکیه روز شنبه ۱۲ اکتبر امسال در راند دوم دور یازدهم قهرمانی جهانی سوپربایک (WorldSBK) که در پرتغال برگزار شد، مقام اول را کسب کرد.

ملی‌پوش ترکیه‌ای تاکنون در مجموع  این رقابت‌ها با ۴۷۳ امتیاز در صدر جدول قهرمانی قرار گرفته و فاصله خود را با رقیب‌اش نیکولو بوگا افزایش داده است.

رازگاتلی‌اوغلو با کسب این پیروزی به قهرمانی جهان سوپربایک نزدیک‌تر شد. با توجه به امتیازات مسابقات، وی شانس زیادی برای کسب عنوان قهرمانی دوم خود در پایان این رقابت‌ها را دارد.

وی که ۲۷ سال سن دارد در این راستا به خبرنگاران گفت: من احساس راحتی می‌کنم چون فاصله‌ام را به خوبی از رقیبم افزایش دادم. فقط سعی می‌کنم از مسابقات لذت ببرم. یاد می‌آید که در سال ۲۰۲۱ در آخرین دور رقابت‌ها، قهرمان سوپربایک جهان شدم.

 دور دوازدهم مسابقات قهرمانی سوپربایک از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ اکتبر سال‌جاری در اسپانیا برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که توپراک رازگاتلی‌اوغلو، موتور سوار ملی‌پوش ترکیه در سال ۲۰۲۱ در آخرین مسابقه خود در دهمین دور مسابقات قهرمانی جهان در اسپانیا مقام اول را کسب کرده بود.

