وی که ۲۷ سال سن دارد در این راستا به خبرنگاران گفت: من احساس راحتی می‌کنم چون فاصله‌ام را به خوبی از رقیبم افزایش دادم. فقط سعی می‌کنم از مسابقات لذت ببرم. یاد می‌آید که در سال ۲۰۲۱ در آخرین دور رقابت‌ها، قهرمان سوپربایک جهان شدم.

دور دوازدهم مسابقات قهرمانی سوپربایک از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ اکتبر سال‌جاری در اسپانیا برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که توپراک رازگاتلی‌اوغلو، موتور سوار ملی‌پوش ترکیه در سال ۲۰۲۱ در آخرین مسابقه خود در دهمین دور مسابقات قهرمانی جهان در اسپانیا مقام اول را کسب کرده بود.