تنشهای سایبری میان ایالات متحده و چین همچنان رو به افزایش است، زیرا هر دو کشور نسبت به تهدیدات اطلاعاتی علیه یکدیگر نگران هستند و تلاش میکنند تا دسترسی به فناوریهای حساس، بهویژه در صنعت چیپسازی، را محدود کنند.
انجمن امنیت سایبری چین (CSAC) روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر اعلام کرد که چیپهای آمریکایی، بهویژه تولیدات شرکت اینتل، به امنیت ملی چین آسیب زدهاند. این انجمن خواستار بررسیهای امنیتی جدی روی تمامی محصولات اینتل در بازار چین شد. طبق ادعای این انجمن، چیپهای اینتل، از جمله پردازندههای زئون که در حوزه هوش مصنوعی کاربرد دارند، دارای نقاط ضعف جدی امنیتی هستند که در مقابل ورودهای پنهانی از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) آسیبپذیرند.
این گزارش همچنین بر نگرانیهای مرتبط با زیرساختهای اطلاعاتی حیاتی چین و سایر کشورها تأکید کرد و هشدار داد که استفاده از محصولات اینتل میتواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی چین باشد. CSAC پیشنهاد داد که برای محافظت از امنیت ملی و حقوق مصرفکنندگان چینی، یک ارزیابی امنیت شبکهای گسترده روی محصولات اینتل انجام شود.
در پی این اتهامات، نمایندگی اینتل در چین ضمن رد این ادعاها تأکید کرد که ایمنی و کیفیت محصولات همواره در اولویت این شرکت بوده و از همکاری با دولت چین برای رفع نگرانیها خبر داد. اینتل در بیانیهای که در حساب رسمی ویچت خود منتشر کرد، گفت: ما متعهد هستیم که ایمنی و کیفیت محصولات خود را به نهادهای مرتبط اثبات کنیم.
تنشهای ایجاد شده باعث کاهش ۱.۵ درصدی ارزش سهام اینتل در روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر شد. باتوجه به اینکه چین بیش از یکچهارم درآمد سال گذشته اینتل را به خود اختصاص داده، بررسیهای امنیتی مشابه میتواند ضربه بزرگی به درآمدهای این شرکت وارد کند.
این نوع مناقشات میان چین و آمریکا تازگی ندارد. سال گذشته نیز اداره فضای سایبری چین خرید محصولات میکرون تکنولوژی (MU) را به دلیل شکست در بررسیهای امنیتی، برای زیرساختهای کلیدی ممنوع کرد.
در شرایطی که رقابت فناوری بین این دو کشور در حال شدتگرفتن است، تحلیلگران معتقدند که تنها راهحل حفظ ثبات در بازار جهانی فناوری، گفتگو و همکاری میان چین و آمریکاست، هرچند تحقق چنین توافقی در شرایط کنونی بسیار دشوار به نظر میرسد.