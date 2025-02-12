آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هزینه بازسازی غزه را بیش از ۵۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. وی اعلام کرده که در سه سال اول، ۲۰.۵۶۸ میلیارد دلار برای نیازهای فوری در این منطقه ضروری است.

‌این موضوع در گزارش سازمان ملل منعکس شده است. این گزارش، همچنین از سقوط ۸۳ درصدی اقتصاد غزه، بیکاری ۸۰ درصدی و افزایش فقر به ۷۴.۳ درصد خبر می‌دهد.

‌آنتونیو گوترش تأکید دارد که تأمین کمک‌های انسانی اولویت دارد. حدود ۱.۱۳ میلیون نفر در پناهگاه‌های موقت یا چادرهایی زندگی می‌کنند که از امنیت کافی برخوردار نیستند.