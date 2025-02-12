آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هزینه بازسازی غزه را بیش از ۵۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. وی اعلام کرده که در سه سال اول، ۲۰.۵۶۸ میلیارد دلار برای نیازهای فوری در این منطقه ضروری است.
این موضوع در گزارش سازمان ملل منعکس شده است. این گزارش، همچنین از سقوط ۸۳ درصدی اقتصاد غزه، بیکاری ۸۰ درصدی و افزایش فقر به ۷۴.۳ درصد خبر میدهد.
آنتونیو گوترش تأکید دارد که تأمین کمکهای انسانی اولویت دارد. حدود ۱.۱۳ میلیون نفر در پناهگاههای موقت یا چادرهایی زندگی میکنند که از امنیت کافی برخوردار نیستند.
او خواستار حمایت بینالمللی برای تقویت نهادهای فلسطینی و حفظ تمامیت غزه شده است.
در گزارش مربوطه به درخواست اضطراری ۶.۶ میلیارد دلاری سازمان ملل در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ اشاره شده که از این مبلغ، ۳.۶ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای حیاتی ۲.۱ میلیون فلسطینی در غزه اختصاص یافته است.
این گزارش همچنین هشدار داده که خدمات بهداشتی همچنان به شدت ناکافی است و یادآور شده است که در ماههای دسامبر و ژانویه، حداقل هشت کودک در غزه بر اثر سرما و یخزدن، جان خود را از دست دادهاند.