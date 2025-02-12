سیاست
2 دقیقه خواندن
سازمان ملل: بازسازی غزه به بیش از ۵۳ میلیارد دلار نیاز دارد
دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به سقوط ۸۳ درصدی اقتصاد غزه، اعلام کرد در سه سال اول بازسازی، ۲۰.۵۶۸ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای فوری، ضروری است.
سازمان ملل: بازسازی غزه به بیش از ۵۳ میلیارد دلار نیاز دارد
ویرانی‌ها و ساختمان‌های تخریب‌شده ناشی از حملات اسرائیل به غزه / عکس: Reuters
12 فوریه 2025

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هزینه بازسازی غزه را بیش از ۵۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. وی اعلام کرده که در سه سال اول، ۲۰.۵۶۸ میلیارد دلار برای نیازهای فوری در این منطقه ضروری است.

‌این موضوع در گزارش سازمان ملل منعکس شده است. این گزارش، همچنین از سقوط ۸۳ درصدی اقتصاد غزه، بیکاری ۸۰ درصدی و افزایش فقر به ۷۴.۳ درصد خبر می‌دهد.

‌آنتونیو گوترش تأکید دارد که تأمین کمک‌های انسانی اولویت دارد. حدود ۱.۱۳ میلیون نفر در پناهگاه‌های موقت یا چادرهایی زندگی می‌کنند که از امنیت کافی برخوردار نیستند.

مطالب پیشنهادی

او خواستار حمایت بین‌المللی برای تقویت نهادهای فلسطینی و حفظ تمامیت غزه  شده است.

‌در گزارش مربوطه به درخواست اضطراری ۶.۶ میلیارد دلاری سازمان ملل در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ اشاره شده که از این مبلغ، ۳.۶ میلیارد دلار برای تأمین نیازهای حیاتی ۲.۱ میلیون فلسطینی در غزه اختصاص یافته است.

این گزارش همچنین هشدار داده که خدمات بهداشتی همچنان به شدت ناکافی است و یادآور شده است که در ماه‌های دسامبر و ژانویه، حداقل هشت کودک در غزه بر اثر سرما و یخ‌زدن، جان خود را از دست داده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us