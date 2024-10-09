اجلاس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان (WCF) با حضور ۷۰۰ کارآفرین و نماینده از بیش از ۴۰ کشور، از ۱۴ تا ۱۶ اکتبر در استانبول برگزار می‌شود. این رویداد بین‌المللی که به میزبانی ترکیه و با محوریت تغییرات اقلیمی و چالش‌های نوین رقابت جهانی برگزار می‌شود، به اتاق‌های بازرگانی فرصتی ویژه برای هم‌فکری و تبادل نظر در مورد آینده تجارت جهانی می‌دهد.

به گفته اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های ترکیه (TOBB) انتظار می‌رود که حدود ۷۰۰ کارآفرین و نماینده تجاری از بیش از ۴۰ کشور در این رویداد شرکت کنند. در کنار اجلاس اصلی، جلسات شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های جهان و هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) نیز برگزار خواهد شد.

«جودت ییلماز» معاون رئیس‌جمهور ترکیه، «عمر بولات» وزیر تجارت، «مراد کوروم» وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی و «محمد شیمشک» وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه از جمله مقامات ارشدی هستند که در این نشست با رهبران تجاری بین‌المللی به گفتگو خواهند پرداخت.

«رفعت حصارچیکلی‌اوغلو» رئیس فدراسیون اتاق‌های جهان و TOBB که میزبان این رویداد است، در بیانیه‌ای اعلام کرد: در این نشست قوانین مربوط به تغییرات اقلیمی و شرایط رقابت جهانی که به‌وسیله نوآوری‌های فناورانه ایجاد شده، موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت. او با اشاره به زمان‌بندی مهم این نشست، اضافه کرد: موضوع اصلی این رویداد رویکرد همکاری در مقابله با تغییرات اقلیمی تعیین شده است و هدف آن تقویت نقش استانبول به‌عنوان یکی از مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی جهان است.