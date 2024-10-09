اجلاس فدراسیون اتاقهای بازرگانی جهان (WCF) با حضور ۷۰۰ کارآفرین و نماینده از بیش از ۴۰ کشور، از ۱۴ تا ۱۶ اکتبر در استانبول برگزار میشود. این رویداد بینالمللی که به میزبانی ترکیه و با محوریت تغییرات اقلیمی و چالشهای نوین رقابت جهانی برگزار میشود، به اتاقهای بازرگانی فرصتی ویژه برای همفکری و تبادل نظر در مورد آینده تجارت جهانی میدهد.
به گفته اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورسهای ترکیه (TOBB) انتظار میرود که حدود ۷۰۰ کارآفرین و نماینده تجاری از بیش از ۴۰ کشور در این رویداد شرکت کنند. در کنار اجلاس اصلی، جلسات شورای عمومی فدراسیون اتاقهای جهان و هیئتمدیره اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) نیز برگزار خواهد شد.
«جودت ییلماز» معاون رئیسجمهور ترکیه، «عمر بولات» وزیر تجارت، «مراد کوروم» وزیر محیطزیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی و «محمد شیمشک» وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه از جمله مقامات ارشدی هستند که در این نشست با رهبران تجاری بینالمللی به گفتگو خواهند پرداخت.
«رفعت حصارچیکلیاوغلو» رئیس فدراسیون اتاقهای جهان و TOBB که میزبان این رویداد است، در بیانیهای اعلام کرد: در این نشست قوانین مربوط به تغییرات اقلیمی و شرایط رقابت جهانی که بهوسیله نوآوریهای فناورانه ایجاد شده، موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت. او با اشاره به زمانبندی مهم این نشست، اضافه کرد: موضوع اصلی این رویداد رویکرد همکاری در مقابله با تغییرات اقلیمی تعیین شده است و هدف آن تقویت نقش استانبول بهعنوان یکی از مراکز تصمیمگیری اقتصادی جهان است.
استانبول، محور گفتوگوی جهانی درباره تجارت پایدار و تغییرات اقلیمی
این اجلاس پیش از رویدادهای مهم جهانی مانند نشست B20 در ریودوژانیرو و COP29 در باکو برگزار میشود و فرصتی استثنایی برای نهایی کردن دیدگاههای تجاری جهانی در مورد تغییرات اقلیمی و نوآوریهای فناورانه است. این رویداد شامل بحثهایی پیرامون نقشه راه برای دستیابی به انتشار صفر خالص، فناوریهای اقلیمی و نوآوری و تأمین مالی تغییرات اقلیمی خواهد بود.
همچنین اولین اجلاس شبکه زنان فدراسیون اتاقهای جهان در این رویداد برگزار خواهد شد. در این نشست، موضوعات مرتبط با نقش زنان در رهبری اتاقهای بازرگانی و چالشها و فرصتهای آنان بررسی خواهد شد. نشستهای متعددی با محوریت «توسعه همکاری جهانی برای تسریع انتقال به انتشار صفر خالص»، «نقش اتاقها در تحول اقتصادی جهانی» و «کربنزدایی زنجیرههای تأمین» برنامهریزی شده است.
این رویداد علاوه بر جلسات تخصصی، شامل برنامههای اجتماعی نیز خواهد بود که با هدف معرفی فرهنگ و اقتصاد ترکیه به شرکتکنندگان بینالمللی برگزار میشود.