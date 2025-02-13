عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولانا عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت مسجد جامع مکی شهر زاهدان، مدیر مدرسه عالی دارالعلوم زاهدان، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، عضو مجمع جهانی فقه اسلامی و مدیر شورای هماهنگی مدارس اهل‌سنت سیستان‌و‌بلوچستان، با اشاره به نبود انگیزه در مسئولان ایران برای کنارآمدن با قدرت‌های جهانی، بر لزوم کنارآمدن با مردم ایران به‌منظور پیشگیری از فروپاشی اجتماعی تاکید کردند و آن را هوشمندانه دانست.

دفتر امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، سه‌شنبه یازدهم فوریه در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: