منطقه‌
1 دقیقه خواندن
مولانا عبدالحمید: برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی در ایران، مسئولان باید با مردم کنار بیایند
مولانا عبدالحمید با اشاره به مسائل موجود در ایران، بر لزوم همراهی مسئولان این کشور با مردم برای پیشگیری از فروپاشی اجتماعی تاکید کرد.
مولانا عبدالحمید: برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی در ایران، مسئولان باید با مردم کنار بیایند
مولانا عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت مسجد جامع مکی شهر زاهدان / عکس: AA
13 فوریه 2025

عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولانا عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت مسجد جامع مکی شهر زاهدان، مدیر مدرسه عالی دارالعلوم زاهدان، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، عضو مجمع جهانی فقه اسلامی و مدیر شورای هماهنگی مدارس اهل‌سنت سیستان‌و‌بلوچستان، با اشاره به نبود انگیزه در مسئولان ایران برای کنارآمدن با قدرت‌های جهانی، بر لزوم کنارآمدن با مردم ایران به‌منظور پیشگیری از فروپاشی اجتماعی تاکید کردند و آن را هوشمندانه دانست.

دفتر امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، سه‌شنبه یازدهم فوریه در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت:

مطالب پیشنهادی

کشور با بحران‌های سخت و بی‌سابقه‌ای روبرو است. اگر مسئولان انگیزۀ لازم برای حل مشکلات و کنار آمدن با قدرت‌های جهانی را ندارند، هوشمندانه‌ است برای پیشگیری از فروپاشی اجتماعی با ملت ایران کنار بیایند و تسلیم خواست آنها شوند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us