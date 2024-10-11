وزیر دفاع ملی ترکیه با اشاره به اینکه بیش از یک سال از اشغالگری و کشتار اسرائیل در غزه می‌گذرد، گفت: اکنون این کشور با گسترش جبهه جنگ به خاک لبنان، زمینه هرج و مرج در سوریه و مرزهای جنوبی ما را فراهم کرده است.

وی که به همراه رئیس ستادکل نیروهای مسلح متین گوراک، فرمانده نیروی زمینی ژنرال سلجوق بایراکتاراوغلو، ، فرمانده نیروی هوایی ضیاکمال کادی‌اوغلو و دیگر فرماندهان ارتش و معاونین وزارت دفاع در تمرینات نظامی «شلیک آزاد-۲۰۲۴» شرکت کرده بود، به قدرت مخرب سلاح‌ها و تأثیر تجهیزات و مهمات نظامی ارتش ترکیه اشاره کرد و ابراز خرسندی کرد که کادر نظامی این کشور از این سلاح‌ها استفاده می‌کند.

گولر افزود: ما برای اولین‌بار عملکرد انواع مختلف سلاح‌ها و تجهیزات نظامی را به نمایش گذاشتیم. با افتخار از ادوات توپخانه‌ای نسل جدید، رادارهای شناسایی هوشمند، پاراموتورها و تجهیزات هوایی و زمینی بدون سرنشین و سیستم‌های تسلیحاتی کنترل از راه دور تا بازوهای رباتیک METI صحبت می‌کنیم و خوشحالیم که همه اینها به مرحله عملیاتی رسیده‌اند.

وزیر دفاع ملی ترکیه ادامه داد: «شلیک آزاد-۲۰۲۴» به عنوان فستیوالی عمل کرد که تمامی تجهیزات نظامی ملی و بومی ترکیه را دوباره به نمایش گذاشت.