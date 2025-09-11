به گزارش رسانههای اسرائیلی، وزارت دفاع اسرائیل به شرکتهای داخلی اعلام کرده است که اجازه حضور در کنفرانس دفاعی دوبی را نخواهند داشت و این تصمیم بهطور مستقیم به مدیران صنایع ابلاغ شده است.
هرچند در توضیحات رسمی از سوی امارات به دلایل امنیتی این ممنوعیت اشاره شده است، اما مقامهای ارشد اسرائیلی مدعی هستند که این تصمیم در واکنش به حمله روز سهشنبه اسرائیل به دوحه، پایتخت قطر، اتخاذ شده است.
در حالی که قطر میزبان مذاکرات غیرمستقیم آتشبس با میانجیگری مصر و آمریکا بود؛ روز سهشنبه اسرائیل برای نخستین بار به خاک این کشور حمله هوایی انجام داد و خانههای رهبران سیاسی حماس را هدف گرفت.
این اقدام با واکنش شدید کشورهای منطقه و جهان همراه شد.
رئیسجمهور ترکیه و امیر قطر در تماس تلفنی، حمله موشکی اسرائیل به دوحه را محکوم کرده و درباره پیامدهای آن در منطقه گفتوگو کردند.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز این حمله را نمونهای بارز از سیاستهای توسعهطلبانه اسرائیل و اتخاذ تروریسم بهعنوان سیاست دولتی توصیف کرده است.
قطر این اقدام را «عملی بزدلانه» و نقض آشکار حقوق بینالملل خواند و هشدار داد که رفتار «بیپروا» اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. حماس نیز تأیید کرد که رهبری سیاسی این گروه در حمله هوایی جان سالم به در برده و فقط پنج نفر از اعضای آن کشته شدهاند.