کرملین: روز جمعه در مسکو پوتین و پزشکیان پیمان همکاری جامع راهبردی امضا می کنند
کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز جمعه ۲۸ دی ماه در مسکو با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، که به‌منظور یک سفر رسمی به این کشور سفر می‌کند، دیدار و گفت‌وگو خواهد داشت.
دیدار پزشکیان و پوتین در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان / عکس: AA
14 ژانویه 2025

کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در روز جمعه ۲۸ دی‌ماه، میزبان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خواهد بود که برای انجام سفری رسمی به مسکو می‌رود.

بر اساس این بیانیه، رهبران دو کشور در جریان این دیدار درباره «چشم‌انداز توسعه روابط دوجانبه» در حوزه‌هایی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، لجستیک، مسائل بشردوستانه و همچنین موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

همچنین در پایان مذاکرات، توافق‌نامه‌ای جامع تحت عنوان «مشارکت راهبردی روسیه و ایران» توسط پوتین و پزشکیان به امضا خواهد رسید و هر دو رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران سخنرانی خواهند داشت.

به گفته مقامات ایرانی، تهیه این پیمان حدود دو سال و نیم زمان برده و نسخه‌ای به‌روز شده از توافق‌نامه‌ای است که در دهه ۷۰ میان دو کشور منعقد شده بود. این پیمان که تابستان امسال نهایی شد، به گفته کارشناسان می‌تواند بستر تازه‌ای برای همکاری‌های دوجانبه در شرایطی فراهم کند که هر دو کشور تحت تحریم‌های شدید غرب قرار دارند.

در حالی که تهران و مسکو همکاری‌های خود را به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و سیاسی تقویت کرده‌اند، کشورهای غربی بارها ایران را به ارسال تجهیزات نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که تهران رد می‌کند و بر بی‌طرفی خود در این جنگ تأکید دارد.

کشورهای غربی بارها اعلام کرده‌اند که ایران طی دو سال گذشته صدها پهپاد به روسیه ارسال کرده تا در جنگ اوکراین به کار گیرد. همچنین گزارش‌هایی نیز از ارسال موشک‌های ایران به روسیه منتشر شد.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و اوکراین همچنان بالا است و تنها چند روز به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایالات متحده باقی مانده است. ترامپ پیش‌تر خواستار کاهش درگیری‌ها در این مناطق شده بود.

توافق مشابهی نیز سال گذشته میان روسیه و کره شمالی به امضا رسید که بر اساس آن، دو کشور تعهد دادند در صورت وقوع تهاجم، همکاری نظامی گسترده‌ای با یکدیگر داشته باشند. این در حالی است که گزارش‌ها از اعزام سربازان کره شمالی به روسیه برای مشارکت در جنگ اوکراین حکایت دارند.

