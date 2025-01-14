کرملین در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در روز جمعه ۲۸ دی‌ماه، میزبان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خواهد بود که برای انجام سفری رسمی به مسکو می‌رود.

بر اساس این بیانیه، رهبران دو کشور در جریان این دیدار درباره «چشم‌انداز توسعه روابط دوجانبه» در حوزه‌هایی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل، لجستیک، مسائل بشردوستانه و همچنین موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

همچنین در پایان مذاکرات، توافق‌نامه‌ای جامع تحت عنوان «مشارکت راهبردی روسیه و ایران» توسط پوتین و پزشکیان به امضا خواهد رسید و هر دو رئیس‌جمهور در جمع خبرنگاران سخنرانی خواهند داشت.

به گفته مقامات ایرانی، تهیه این پیمان حدود دو سال و نیم زمان برده و نسخه‌ای به‌روز شده از توافق‌نامه‌ای است که در دهه ۷۰ میان دو کشور منعقد شده بود. این پیمان که تابستان امسال نهایی شد، به گفته کارشناسان می‌تواند بستر تازه‌ای برای همکاری‌های دوجانبه در شرایطی فراهم کند که هر دو کشور تحت تحریم‌های شدید غرب قرار دارند.