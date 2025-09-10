سیاست
2 دقیقه خواندن
اعتراض حامیان فلسطین در ضیافت شام کابینه ترامپ در واشنگتن
معترضان حامی فلسطین در ضیافت شام کابینه ترامپ در واشنگتن دی‌سی حضور یافته و با سر دادن شعارهایی، سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا در داخل و خارج کشور را محکوم کردند.
اعتراض حامیان فلسطین در ضیافت شام کابینه ترامپ در واشنگتن
تجمع اعتراضی حامیان فلسطین به ساسیت‌های رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن دی‌سی / عکس: AP
10 سپتامبر 2025

معترضان حامی فلسطین، سه‌شنبه شب با تجمع در ضیافت شامی که با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و اعضای ارشد کابینه وی از جمله معاون رئیس‌جمهور جی‌دی ونس، وزیر دفاع پیت هگست و وزیر امور خارجه مارکو روبیو برگزار می‌شد، سیاست‌های ترامپ در داخل و خارج کشور را محکوم کردند.

فعالان گروه ضدجنگ «کدپینک» با سر دادن شعارهای «فلسطین آزاد» و «دی‌سی آزاد» حضور فعال داشتند و در حالی که گروهی از معترضان در بیرون تجمع کرده بودند برخی برای مدتی کوتاه وارد رستوران شدند.

 این مراسم به‌عنوان فرصتی برای نمایش سیاست دولت در زمینه سرکوب جرم و جنایت و تأکید بر بهبود امنیت در پایتخت معرفی شده بود.

این شام از معدود حضورهای عمومی ترامپ در واشنگتن از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش به شمار می‌رفت، چرا که وی معمولاً از حضور در رستوران‌های محلی خودداری کرده است.

ترامپ پیش از ورود به محل مراسم به خبرنگاران اعلام کرد که استقرار نیروهای فدرال و گارد ملی توسط دولت وی باعث کاهش جرم و جنایت در واشنگتن شده است و افزود که دولتش به‌زودی شهر دیگری را برای حضور نیروهای فدرال معرفی خواهد کرد و در حال رایزنی با فرماندار آن ایالت است.

وی همچنین افزود که احتمالاً فردا جزئیات بیشتری درباره سرکوب‌های فدرال و اعزام نیرو به شهرهای تحت رهبری دموکرات‌ها اعلام خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

دولت ترامپ اعزام گسترده‌تر نیروهای امنیتی فدرال به پایتخت را اقدامی ضروری برای بازگرداندن نظم توصیف کرده، اما مقام‌های محلی تأکید می‌کنند نرخ جرم و جنایت پیش از این هم رو به کاهش بوده است.

اعتراضات بازتاب تنش‌های جاری پیرامون سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه بود و فعالان دستور کار امنیتی ترامپ در داخل کشور را با حمایت واشنگتن از حملات اسرائیل علیه مردم غزه مرتبط دانستند.

حملات اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۰ فلسطینی را کشته، غزه را ویران کرده و جمعیت آن را در آستانه قحطی قرار داده است.

همزمان با سر دادن شعارها در بیرون رستوران، رهبران کدپینک اعلام کردند هدفشان جلب توجه به پیوند جدانشدنی میان استفاده پلیس از روش‌ها و تجهیزات نظامی در داخل کشور و اشغالگری نظامی در خارج است.

 

مرتبطTRT فارسی - نتانیاهو: ۵۰ برج بلند در غزه طی دو روز بمباران شده است
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us