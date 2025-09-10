معترضان حامی فلسطین، سهشنبه شب با تجمع در ضیافت شامی که با حضور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و اعضای ارشد کابینه وی از جمله معاون رئیسجمهور جیدی ونس، وزیر دفاع پیت هگست و وزیر امور خارجه مارکو روبیو برگزار میشد، سیاستهای ترامپ در داخل و خارج کشور را محکوم کردند.
فعالان گروه ضدجنگ «کدپینک» با سر دادن شعارهای «فلسطین آزاد» و «دیسی آزاد» حضور فعال داشتند و در حالی که گروهی از معترضان در بیرون تجمع کرده بودند برخی برای مدتی کوتاه وارد رستوران شدند.
این مراسم بهعنوان فرصتی برای نمایش سیاست دولت در زمینه سرکوب جرم و جنایت و تأکید بر بهبود امنیت در پایتخت معرفی شده بود.
این شام از معدود حضورهای عمومی ترامپ در واشنگتن از آغاز دور دوم ریاستجمهوریاش به شمار میرفت، چرا که وی معمولاً از حضور در رستورانهای محلی خودداری کرده است.
ترامپ پیش از ورود به محل مراسم به خبرنگاران اعلام کرد که استقرار نیروهای فدرال و گارد ملی توسط دولت وی باعث کاهش جرم و جنایت در واشنگتن شده است و افزود که دولتش بهزودی شهر دیگری را برای حضور نیروهای فدرال معرفی خواهد کرد و در حال رایزنی با فرماندار آن ایالت است.
وی همچنین افزود که احتمالاً فردا جزئیات بیشتری درباره سرکوبهای فدرال و اعزام نیرو به شهرهای تحت رهبری دموکراتها اعلام خواهد شد.
دولت ترامپ اعزام گستردهتر نیروهای امنیتی فدرال به پایتخت را اقدامی ضروری برای بازگرداندن نظم توصیف کرده، اما مقامهای محلی تأکید میکنند نرخ جرم و جنایت پیش از این هم رو به کاهش بوده است.
اعتراضات بازتاب تنشهای جاری پیرامون سیاستهای آمریکا در خاورمیانه بود و فعالان دستور کار امنیتی ترامپ در داخل کشور را با حمایت واشنگتن از حملات اسرائیل علیه مردم غزه مرتبط دانستند.
حملات اسرائیل به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۰ فلسطینی را کشته، غزه را ویران کرده و جمعیت آن را در آستانه قحطی قرار داده است.
همزمان با سر دادن شعارها در بیرون رستوران، رهبران کدپینک اعلام کردند هدفشان جلب توجه به پیوند جدانشدنی میان استفاده پلیس از روشها و تجهیزات نظامی در داخل کشور و اشغالگری نظامی در خارج است.