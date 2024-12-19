اتحادیه بینالمللی برادری تیمسترز (IBT) اعتصابی گسترده را با حضور هزاران کارگر آمازون در سراسر ایالات متحده آغاز کرده است. این اعتصاب که با هدف بهبود شرایط کاری و به رسمیت شناختن اتحادیه صورت گرفته، در اوج فصل پرمشغله هدیهدهی تعطیلات باعث اختلال جدی در تحویل سفارشها شده است.
این اتحادیه یکی از بزرگترین و شناختهشدهترین اتحادیههای کارگری در ایالات متحده است که نماینده کارگران در حوزههای مختلف از جمله حملونقل و لجستیک است.
بر اساس اعلام اتحادیه تیمسترز، این اعتصاب که روز پنجشنبه آغاز شد، بزرگترین اقدام اعتراضی علیه آمازون در تاریخ آمریکا محسوب میشود. کارگران تأسیسات آمازون در نیویورک، آتلانتا، جنوب کالیفرنیا، سانفرانسیسکو و ایلینوی تجمع کردهاند و دیگر اعضای این اتحادیه نیز آماده پیوستن به آنها هستند.
اتحادیه در بیانیهای اعلام کرد: «این اعتصاب در پی امتناع مکرر آمازون از رعایت قانون و مذاکره با هزاران کارگری که به اتحادیه تیمسترز پیوستهاند، انجام میشود.
این اعتصاب تنها چند روز پیش از تعطیلات کریسمس آغاز شده و تحویل سفارشهای آمازون را در یکی از شلوغترین دورههای سال با چالش مواجه کرده است. شان اوبراین، رئیس اتحادیه تیمسترز، در بیانیهای اعلام کرد: اگر بستههای شما در تعطیلات با تأخیر مواجه شوند، باید طمع سیریناپذیر آمازون را مقصر بدانید.
او افزود: «ما مهلت مشخصی به آمازون دادیم تا وارد مذاکره شود و حقوق اعضای ما را رعایت کند، اما آنها این درخواست را نادیده گرفتند.»
نگاهی به تاریخچه تلاشهای اتحادیهسازی در آمازون
در آوریل ۲۰۲۲، کارگران یکی از تأسیسات آمازون در نیویورک اولین اتحادیه کارگری این شرکت را تأسیس کردند و از آن زمان چندین مورد دیگر نیز به این روند پیوستهاند. این اتحادیه که در ابتدا مستقل بود، در ژوئن به تیمسترز پیوست.
آمازون بارها تلاش کرده است تا مانع از پیشبرد تلاشهای اتحادیهسازی شود و این موضوع همچنان در جریان رسیدگیهای حقوقی است.