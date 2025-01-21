سیاست
2 دقیقه خواندن
تداوم بحران انسانی در حلب و منبج؛ حملات تروریست‌ها جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند
تشدید حملات تروریستی گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در مناطق منبج و حلب سوریه، علاوه بر ایجاد بحران انسانی و تخریب گسترده زیرساخت‌ها، زندگی ده‌ها هزار غیرنظامی را در شرایط سخت زمستانی با خطر جدی مواجه کرده است.
تداوم بحران انسانی در حلب و منبج؛ حملات تروریست‌ها جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند
بخشی از عملیات فجر آزادی نیروهای ارتش ملی سوریه علیه تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ در اطراف منبج / عکس: AA
21 ژانویه 2025

حملات گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در مناطق مختلف استان حلب و منبج سوریه همچنان جان ده‌ها هزار غیرنظامی را به خطر انداخته است.

از تاریخ ۲۰ دسامبر سال گذشته، تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ اطراف سد تشرین در امتداد رودخانه فرات در استان منبج را هدف قرار داده‌اند.

در این مناطق، اجساد زیادی درنتیجه آتش سنگین تروریست‌ها مشاهده می‌شود و نیروهای امدادی به دلیل شرایط امنیتی قادر به دسترسی به این اجساد نیستند.

حملات دوربرد و استفاده از سلاح‌های سنگین توسط تروریست‌ها باعث آواره شدن حدود ۵۰,۰۰۰ غیرنظامی در ۱۰ روستا در غرب سد تشرین شده است.

مطالب پیشنهادی

این افراد در شرایط سخت زمستان از کمبود نیازهای اولیه رنج می‌برند. برخی از غیرنظامیانی که در حملات کشته شده‌اند، به‌دلیل عدم دسترسی تیم‌های امدادی هنوز دفن نشده‌اند.

تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ همچنین بیش از ۱۵۰ غیرنظامی را در روستای ا‌شاش به گروگان گرفته‌اند. روستاهایی مانند الکیشله، الحمادات و الحاج حسین که در نزدیکی خطوط جبهه قرار دارند، از تخریب گسترده زیرساخت‌ها رنج می‌برند.

سایر روستاهای نزدیک نیز تحت تهدید مستمر بمباران قرار دارند. ساکنان این مناطق خواستار پایان فوری حملات و ارسال کمک‌های انسانی ضروری به منطقه هستند. ارتش ملی سوریه (SNA) با پشتیبانی ترکیه در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۴ منبج را از کنترل تروریست‌ها آزاد کرد.

نیروهای ارتش در حال حاضر درگیر نبرد با تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ در نزدیکی سد تشرین در جنوب شرقی منبج هستند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us