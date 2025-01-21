حملات گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در مناطق مختلف استان حلب و منبج سوریه همچنان جان دهها هزار غیرنظامی را به خطر انداخته است.
از تاریخ ۲۰ دسامبر سال گذشته، تروریستهای پ.ک.ک/ی.پ.گ اطراف سد تشرین در امتداد رودخانه فرات در استان منبج را هدف قرار دادهاند.
در این مناطق، اجساد زیادی درنتیجه آتش سنگین تروریستها مشاهده میشود و نیروهای امدادی به دلیل شرایط امنیتی قادر به دسترسی به این اجساد نیستند.
حملات دوربرد و استفاده از سلاحهای سنگین توسط تروریستها باعث آواره شدن حدود ۵۰,۰۰۰ غیرنظامی در ۱۰ روستا در غرب سد تشرین شده است.
این افراد در شرایط سخت زمستان از کمبود نیازهای اولیه رنج میبرند. برخی از غیرنظامیانی که در حملات کشته شدهاند، بهدلیل عدم دسترسی تیمهای امدادی هنوز دفن نشدهاند.
تروریستهای پ.ک.ک/ی.پ.گ همچنین بیش از ۱۵۰ غیرنظامی را در روستای اشاش به گروگان گرفتهاند. روستاهایی مانند الکیشله، الحمادات و الحاج حسین که در نزدیکی خطوط جبهه قرار دارند، از تخریب گسترده زیرساختها رنج میبرند.
سایر روستاهای نزدیک نیز تحت تهدید مستمر بمباران قرار دارند. ساکنان این مناطق خواستار پایان فوری حملات و ارسال کمکهای انسانی ضروری به منطقه هستند. ارتش ملی سوریه (SNA) با پشتیبانی ترکیه در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۴ منبج را از کنترل تروریستها آزاد کرد.
نیروهای ارتش در حال حاضر درگیر نبرد با تروریستهای پ.ک.ک/ی.پ.گ در نزدیکی سد تشرین در جنوب شرقی منبج هستند.