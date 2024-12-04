صادرات صنایع دفاعی و هوانوردی ترکیه در سال ۲۰۲۴ با دستیابی به رکورد ۵.۸ میلیارد دلار، به ۱۷۸ کشور جهان ارسال شد که خبر از رشد حدود ۱۹ درصدی در مقایسه با سال گذشته میدهد.
در مجموع، صادرات ۱۲ ماهه شرکتهای دفاعی ترکیه تا نوامبر ۲۰۲۴ به ۶.۵ میلیارد دلار رسید که افزایش ۱۸.۴ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. در ماه گذشته، صادرات این صنعت با رشد سالانه ۳۲.۳ درصدی به ۶۳۷.۲ میلیون دلار رسید.
هالوک گورگون رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه، ضمن اشاره به این دستاوردها گفت: اکوسیستم بزرگ و پویا، سیستمهای کارآمد و ظرفیت روبهرشد صادراتی، ترکیه را به بازیگری مهم در صنعت دفاعی جهان تبدیل کرده است. این دستاوردها گواهی بر توانایی ما در ارائه راهحلهای پیشرفته دفاعی است.
وی افزود که در سال ۲۰۲۴، شرکتهای دفاعی ترکیه محصولات خود را به ۱۷۸ کشور صادر کردهاند. این آمار نشاندهنده گسترش نفوذ ترکیه در بازارهای جهانی است و پیشبینی میشود این روند در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
گورگون تأکید کرد که سازمان صنایع دفاعی ترکیه در نظر دارد با حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) و همچنین شرکتهای بزرگ، تعداد صادرکنندگان را افزایش دهد. وی گفت: «ما تلاش خواهیم کرد تا صادرات را به یکی از پایههای اصلی پایداری صنعت دفاعی تبدیل کنیم و زمینههای توسعه بیشتری فراهم کنیم.»
براساس گزارش مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI)، سه شرکت ترکیهای آسلسان، بایکار و توساش در سال ۲۰۲۳ در میان ۱۰۰ شرکت برتر تولیدکننده تسلیحات و خدمات نظامی جهان قرار گرفتند. این سه شرکت در مجموع درآمد تسلیحاتی ۶ میلیارد دلاری داشتهاند که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته، صادرات دفاعی ترکیه به رکورد ۵.۵۵ میلیارد دلار رسید و روند صعودی آن در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است.