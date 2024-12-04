صادرات صنایع دفاعی و هوانوردی ترکیه در سال ۲۰۲۴ با دستیابی به رکورد ۵.۸ میلیارد دلار، به ۱۷۸ کشور جهان ارسال شد که خبر از رشد حدود ۱۹ درصدی در مقایسه با سال گذشته می‌دهد.

در مجموع، صادرات ۱۲ ماهه شرکت‌های دفاعی ترکیه تا نوامبر ۲۰۲۴ به ۶.۵ میلیارد دلار رسید که افزایش ۱۸.۴ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. در ماه گذشته، صادرات این صنعت با رشد سالانه ۳۲.۳ درصدی به ۶۳۷.۲ میلیون دلار رسید.

هالوک گورگون رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه، ضمن اشاره به این دستاوردها گفت: اکوسیستم بزرگ و پویا، سیستم‌های کارآمد و ظرفیت روبه‌رشد صادراتی، ترکیه را به بازیگری مهم در صنعت دفاعی جهان تبدیل کرده است. این دستاوردها گواهی بر توانایی ما در ارائه راه‌حل‌های پیشرفته دفاعی است.

وی افزود که در سال ۲۰۲۴، شرکت‌های دفاعی ترکیه محصولات خود را به ۱۷۸ کشور صادر کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده گسترش نفوذ ترکیه در بازارهای جهانی است و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.