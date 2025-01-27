اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که از روز دوشنبه ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵، به فلسطینیهای آواره در جنوب غزه اجازه میدهد تا به شمال این منطقه بازگردند. این بازگشت بخشی از توافق آتشبس میان اسرائیل و فلسطین با هدف تسهیل شرایط انسانی و کاهش بحرانهای موجود است.از صبح روز دوشنبه، هزاران فلسطینی آواره با پای پیاده و دست خالی به سمت شمال غزه و خانههای خود در حرکت کردهاند. آنها پس از ۱۵ ماه آوارگی، تلاش میکنند تا به خانههای خود بازگردند.این حرکت نشان از امید و تلاش برای بازسازی زندگی در میان بحرانهای موجود دارد. با توجه به شرایط بحرانی و تلفات سنگین حملات، بازگشت به خانهها برای فلسطینیها نمادی از مقاومت و ایستادگی است.مصر بزرگترین کاروان کمکهای بشردوستانه را به غزه ارسال میکندمصر بزرگترین کاروان کمکهای بشردوستانه را شامل ۳۰۵ کامیون و بیش از ۴۲۰۰ تن کمک انسانی به غزه ارسال کرده است. مصطفی مدبولی، نخستوزیر مصر اعلام کرد که کاروانی شامل ۳۰۵ کامیون و ۱۱ آمبولانس شامل بیش از ۴۲۰۰ تن مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به غزه ارسال کرده است.این اقدام با دستور ر عبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر با شعار «با هم برای بشریت» انجام شده است. این کمکها بهویژه در شرایط بحرانی ناشی از حملات اسرائیل به غزه ضروری است و با استقبال بینالمللی روبهرو شده است.ترامپ و نخستوزیر انگلیس بر همکاریهای امنیتی و دیپلماتیک در غزه تأکید کردنددر نخستین گفتگوی تلفنی میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دو طرف بر اهمیت همکاریهای بیشتر برای برقراری امنیت در غزه تأکید کردند. استارمر نقش ترامپ در برقراری آتشبس و توافق مبادله اسرا را برجسته توصیف کرد و از تلاشهای دیپلماتیک او در کاهش تنشها در منطقه قدردانی کرد.این دو مقام سیاسی درباره اهمیت تقویت روابط دوجانبه آمریکا و بریتانیا و نقش آن در تثبیت امنیت در خاورمیانه به گفتگو پرداختند. همچنین، طرفین بر لزوم تداوم گفتوگوها و همکاریهای بیشتر در سطوح دیپلماتیک و امنیتی تأکید کردند تا از گسترش بحرانها در غزه و سایر نقاط منطقه جلوگیری شود.در پایان این تماس تلفنی، ترامپ به استارمر بابت مرگ برادرش تسلیت گفت و طرفین به توافق رسیدند که در هفتههای آتی دیدارهای حضوری داشته باشند.تمدید آتشبس میان لبنان و اسرائیل تا ۱۸ فوریهایالات متحده اعلام کرد که توافق آتشبس میان لبنان و اسرائیل با نظارت واشنگتن، برای سه هفته دیگر تمدید شده و تا ۱۸ فوریه ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی کاخ سفید، علاوه بر تمدید این آتشبس، مذاکرات میان لبنان، اسرائیل و آمریکا در مورد آزادی زندانیان لبنانی پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است.با وجود این توافق، ارتش اسرائیل همچنان از عقبنشینی از مناطق اشغالی خودداری کرده است. در حملات اخیر که با نقض آتشبس همراه بود، ۲۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۲۴ نفر دیگر زخمی شدند. طبق پیشبینیها قرار بود نیروهای اسرائیلی تا ۲۶ ژانویه از لبنان خارج شوند، اما این عقبنشینی تاکنون عملی نشده است.