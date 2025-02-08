روز جمعه، هفتم فوریه، ویولنی به نام «یوآخیم-ما استرادیواریوس» ساختهٔ آنتونیو استرادیواری، سازنده افسانه‌ای سازهای زهی، در یک حراجی در نیویورک به قیمت ۱۱.۳ میلیون دلار فروخته شد.

این رقم کمتر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده بود، چرا که انتظار می‌رفت این ساز به گران‌ترین ویولن فروخته‌شدهٔ جهان تبدیل شود. خانه حراج ساتبیز برآورد کرده بود که این ویولن بین ۱۲ تا ۱۸ میلیون دلار به فروش برسد، رقمی که در بالاترین سطح خود می‌توانست رکورد ۱۵.۹ میلیون‌دلاری فروش یک ویولن دیگر استرادیواری را که بیش از یک دهه پیش ثبت شده بود، بشکند.

بر اساس اعلام ساتبیز، این ویولن یکی از برترین آثار استرادیواری محسوب می‌شود که در دوران طلایی فعالیت او، زمانی که مهارتش در ساخت ساز و تسلطش بر آکوستیک به اوج رسیده بود، ساخته شده است.

ماری-کلودیا خیمنز، رئیس خانه حراج ساتبیز، دربارهٔ این ویولن گفت: این ساز استثنایی، نمایانگر اوج مهارت ساخت و تاریخ موسیقی کلاسیک است. صدای منحصربه‌فرد و پپیشینهٔ پرفراز و نشیب آن، کلکسیونرها و نوازندگان را مجذوب خود کرده است.