مذاکرات نمایندگان ایران و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا، در ژنو درباره برنامه هستهای تهران و امکان فعالسازی مکانیسم بازگشت سریع تحریمها (اسنپبک) بدون نتیجه مشخص به پایان رسید.
کاظم غریبآبادی، معاون عباس عراقچی، پس از پایان این جلسه اعلام کرد که هر دو طرف دیدگاههای خود را در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مطرح کردهاند و ایران همچنان متعهد به دیپلماسی و یافتن راه حل سودمند برای هر دو طرف است.
این مقام ایرانی بدون ارائه جزئیات بیشتر، گفت: زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت انتخاب درستی انجام داده و به دیپلماسی، زمان و فضا فرصت دهند.
همزمان، تهران اعلام کرد که برای خنثی کردن سازوکار مکانیسم ماشه در چارچوب توافق هستهای ۲۰۱۵ برنامهای روشن دارد و طرفهای اروپایی صلاحیت قانونی برای فعالسازی این مکانیسم را ندارند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به خبر ارائه پیشنویس قطعنامه روسیه به شورای امنیت برای تغییر یا تمدید مهلت برجام گفت: در جریان موضوع هستیم و متن پیشنویس در حال بررسی است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که برخی کشورهای اروپایی پیشتر اعلام کرده بودند که در صورت عدم همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تحریمهای سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه فعال خواهند شد.
این نشست دومین دور از مذاکرات پس از درگیری ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل بود که به میزبانی ژنو برگزار شد؛ نشست قبلی در استانبول در ۲۵ جولای برگزار شده بود.