تشکیل «گروه لاهه» برای حمایت از کشور مستقل فلسطین
نمایندگان نه کشور در لاهه گروه جدیدی موسوم به «گروه لاهه» را تأسیس کرده و بر پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل و حمایت از حقوق ملت‌ها، به ویژه حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود، تأکید کردند.
ساختمان دیوان بین‌المللی دادگستری، شهر لاهه در کشور هلند / عکس: AP
1 فوریه 2025

شامگاه جمعه، ۳۱ ژانویه، نمایندگان کشورهای آفریقای جنوبی، مالزی، کلمبیا، بولیوی، کوبا، هندوراس، نامیبیا، سنگال و بلیز در یک کنفرانس مشترک در شهر لاهه، تأسیس و آغاز به کار گروهی به نام «گروه لاهه» را اعلام کردند.

نمایندگان کشورهای مذکور در بیانیه‌ای تأکید کردند که فعالیت این گروه بر اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل و مسئولیت کشورها در حفاظت از حقوق غیرقابل‌انکار، به‌ویژه حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، استوار خواهد بود.

آن‌ها همچنین نگرانی خود را از ازدست‌رفتن جان انسان‌ها، تهدید معیشت، آسیب به جوامع و نابودی میراث فرهنگی مردم فلسطین در پی جنایات اسرائیل علیه این مردم در غزه و سایر مناطق اشغالی اعلام کردند.

نمایندگان گروه لاهه تأکید کردند که در برابر این جنایات بین‌المللی بی‌تفاوت نخواهند ماند و بار دیگر تعهد خود را به پایان‌دادن به اشغالگری اسرائیل و حمایت از حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل فلسطین اعلام کردند.

تعهدات و الزامات:

در بیانیه گروه لاهه، تعهدات مهمی ذکر شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جلوگیری از انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به اسرائیل درصورتی‌که خطر استفاده از این سلاح‌ها برای نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه یا حقوق بشر و ارتکاب جنایات نسل‌کشی اثبات شد. جلوگیری از پهلوگرفتن کشتی‌های حامل سوخت یا تجهیزات نظامی در بنادر خود، درصورتی‌که خطر استفاده از این محموله‌ها برای حمایت از عملیات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی وجود داشته باشد.

این گروه همچنین بر پایبندی به قطعنامه مجمع‌عمومی سازمان ملل با شماره «A/RES/ES-١٠/٢۴» که در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ صادر شده و غیرقانونی بودن اشغالگری اسرائیل را به رسمیت شناخته است، تأکید کرد. بر اساس این قطعنامه، از اسرائیل خواسته شده است تا حضور غیرقانونی خود را در سرزمین‌های فلسطینی تا حداکثر ظرف ۱۲ ماه پایان دهد.

 گروه لاهه از حمایت‌های دیوان بین‌المللی کیفری و اجرای تعهدات مندرج در اساسنامه رم، به‌ویژه در مورد دستورات بازداشت مقامات اسرائیل که در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ صادر شده، حمایت کرد و بر اهمیت تدابیر موقت که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در همان سال اتخاذ شده بود، تأکید نمود.

این گروه از تمامی کشورهای جهان خواسته است تا اقدامات عملی برای پایان‌دادن به اشغالگری اسرائیل و حمایت از تلاش‌ها برای برقراری صلح و عدالت انجام دهند.

در پایان، گروه لاهه از جامعه بین‌المللی خواسته است تا به اصول نظام بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون پایبند باشند، زیرا این اصول اساس هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و همکاری میان کشورها را تشکیل می‌دهند.

