شامگاه جمعه، ۳۱ ژانویه، نمایندگان کشورهای آفریقای جنوبی، مالزی، کلمبیا، بولیوی، کوبا، هندوراس، نامیبیا، سنگال و بلیز در یک کنفرانس مشترک در شهر لاهه، تأسیس و آغاز به کار گروهی به نام «گروه لاهه» را اعلام کردند.

نمایندگان کشورهای مذکور در بیانیه‌ای تأکید کردند که فعالیت این گروه بر اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل و مسئولیت کشورها در حفاظت از حقوق غیرقابل‌انکار، به‌ویژه حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، استوار خواهد بود.

آن‌ها همچنین نگرانی خود را از ازدست‌رفتن جان انسان‌ها، تهدید معیشت، آسیب به جوامع و نابودی میراث فرهنگی مردم فلسطین در پی جنایات اسرائیل علیه این مردم در غزه و سایر مناطق اشغالی اعلام کردند.

نمایندگان گروه لاهه تأکید کردند که در برابر این جنایات بین‌المللی بی‌تفاوت نخواهند ماند و بار دیگر تعهد خود را به پایان‌دادن به اشغالگری اسرائیل و حمایت از حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل فلسطین اعلام کردند.

تعهدات و الزامات:

در بیانیه گروه لاهه، تعهدات مهمی ذکر شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: