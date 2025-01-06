مراسم گلدن‌گلوب ۲۰۲۴ که از آن به‌عنوان آغازگر فصل جوایز هالیوود و پیش‌درآمدی بر رقابت‌های اسکار یاد می‌شود، اولین رویداد فرش قرمز هالیوودی سال ۲۰۲۵ بود که در آن، بهترین‌های سینما و تلویزیون جوایز خود را دریافت کردند.

در این رویداد، دمی مور پس از ۴۵ سال، اولین جایزه بازیگری خود را در صنعت سینما دریافت کرد. مور که برای نقش‌آفرینی در فیلم «ماده» (The Substance) انتخاب شده بود، توانست جایزه بهترین بازیگر زن در بخش فیلم‌های موزیکال یا کمدی را از آن خود کند. در این فیلم، او نقش یک بازیگر رو به افول را ایفا می‌کند که به‌ دنبال چشمه‌ای از جوانی است.

دمی مور درحالی‌که جایزه‌اش را در دست داشت، گفت: الان شوکه هستم. بیش از ۴۵ سال است که در این حرفه فعالیت می‌کنم و این اولین باری است که به‌عنوان بازیگر جایزه‌ای می‌برم.

او ادامه داد که چند سال پیش تصور می‌کرد دوران حرفه‌ای‌اش به پایان رسیده، اما پس از خواندن فیلمنامه «ماده» متوجه شد که جهان به او می‌گوید که هنوز کارش تمام نشده است.