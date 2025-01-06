سیاست
برندگان جایزه گلدن گلوب ۲۰۲۴ معرفی شدند
در اولین رویداد فرش قرمز هالیوود در سال ۲۰۲۵، دمی مور پس از ۴۵ سال اولین جایزه بازیگری خود را در گلدن‌گلوب دریافت کرد، و سباستین استن نیز برای نقش‌آفرینی برجسته‌اش تقدیر شد.
سباستین استن موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش فیلم‌های موزیکال یا کمدی شد/ عکس: Reuters
6 ژانویه 2025

مراسم گلدن‌گلوب ۲۰۲۴ که از آن به‌عنوان آغازگر فصل جوایز هالیوود و پیش‌درآمدی بر رقابت‌های اسکار یاد می‌شود، اولین رویداد فرش قرمز هالیوودی سال ۲۰۲۵ بود که در آن، بهترین‌های سینما و تلویزیون جوایز خود را دریافت کردند.

در این رویداد، دمی مور پس از ۴۵ سال، اولین جایزه بازیگری خود را در صنعت سینما دریافت کرد. مور که برای نقش‌آفرینی در فیلم «ماده» (The Substance) انتخاب شده بود، توانست جایزه بهترین بازیگر زن در بخش فیلم‌های موزیکال یا کمدی را از آن خود کند. در این فیلم، او نقش یک بازیگر رو به افول را ایفا می‌کند که به‌ دنبال چشمه‌ای از جوانی است.

دمی مور درحالی‌که جایزه‌اش را در دست داشت، گفت: الان شوکه هستم. بیش از ۴۵ سال است که در این حرفه فعالیت می‌کنم و این اولین باری است که به‌عنوان بازیگر جایزه‌ای می‌برم.

او ادامه داد که چند سال پیش تصور می‌کرد دوران حرفه‌ای‌اش به پایان رسیده، اما پس از خواندن فیلمنامه «ماده» متوجه شد که جهان به او می‌گوید که هنوز کارش تمام نشده است.

 

سباستین استن: عادی‌سازی ناتوانی‌ها و تفاوت‌های ظاهری

سباستین استن نیز برای بازی در فیلم «مردی متفاوت» (A Different Man)  موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش فیلم‌های موزیکال یا کمدی شد. این فیلم داستان مردی است که با ناهنجاری‌های ظاهری صورت خود روبه‌رو است. استن پس از دریافت جایزه، به حاضرین گفت: باید ناتوانی‌ها و تفاوت‌های ظاهری را عادی‌سازی کنیم و آن را به‌طورجدی در جامعه مطرح کنیم.

کیرن کالکین جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای فیلم «یک درد واقعی» (A Real Pain)  دریافت کرد. این فیلم داستان دو پسرعمو را روایت می‌کند که برای شناخت ریشه‌های خانوادگی‌شان به لهستان سفر می‌کنند.

جوایز گلدن‌گلوب که با رأی ۳۳۴ خبرنگار از ۸۵ کشور اهدا می‌شوند، نقش مهمی در جلب توجه به فیلم‌ها و بازیگران در آستانه مراسم اسکار دارند. بااین‌حال، کارشناسان سینما تاکنون نتوانسته‌اند برنده قطعی جایزه بهترین فیلم اسکار را پیش‌بینی کنند. در این میان، گلدن‌گلوب همچنان به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی پیش‌بینی این جوایز شناخته می‌شود.

در سال‌های اخیر، گلدن‌گلوب با اصلاحات و تغییرات در روند رأی‌گیری، سعی در رفع انتقادات به تنوع و اخلاقیات داشته است و ظاهراً اکنون به‌عنوان یک رویداد تثبیت‌شده در دنیای سینما به شمار می‌آید.

