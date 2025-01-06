در جلسه هیئت دولت ایران که عصر روز یکشنبه پنجم ژانویه ۲۰۲۵ به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این کشور برگزار شد، موضوع فرونشست زمین در ایران به‌عنوان یکی از جدی‌ترین تهدیدات برای منابع و زیرساخت‌های این کشور موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، علی سلاجقه در این جلسه، با ارائه گزارشی مفصل، به بررسی ابعاد مختلف بحران فرونشست زمین پرداخت. وی ضمن اشاره به برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به‌عنوان عامل اصلی این پدیده، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و جدی برای مقابله با آن تأکید کرد.