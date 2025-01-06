6 ژانویه 2025
در جلسه هیئت دولت ایران که عصر روز یکشنبه پنجم ژانویه ۲۰۲۵ به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهور این کشور برگزار شد، موضوع فرونشست زمین در ایران بهعنوان یکی از جدیترین تهدیدات برای منابع و زیرساختهای این کشور موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، علی سلاجقه در این جلسه، با ارائه گزارشی مفصل، به بررسی ابعاد مختلف بحران فرونشست زمین پرداخت. وی ضمن اشاره به برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی بهعنوان عامل اصلی این پدیده، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری و جدی برای مقابله با آن تأکید کرد.
اعضای هیئت دولت ایران با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی برای مدیریت این بحران تأکید کردند. همچنین، بر لزوم آگاهسازی عموم مردم از خطرات ناشی از فرونشست زمین و تشویق آنان به مشارکت در حفظ منابع آبی تأکید شد.