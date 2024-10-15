رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در سخنرانی پس از جلسه کابینه در روز دوشنبه ۱۴ اکتبر، با انتقاد شدید از ناتوانی سازمان ملل در حفاظت از پرسنل خود در برابر حملات اسرائیل در لبنان، این وضعیت را تهدیدی جدی برای اعتبار نظام بین‌المللی دانست.

اردوغان در ادامه سخنانش تصریح کرد: تصویری که سازمان ملل حتی قادر به محافظت از کارکنان خود نیست، مایه شرم و نگرانی برای نظام جهانی است.

وی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به سرعت به اقدامات اسرائیل علیه نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در لبنان (UNIFIL) واکنش نشان دهد و این سکوت را نشانه‌ای از ناتوانی دانست. رئیس‌جمهور ترکیه افزود که اسرائیل تا زمانی که حمایت بی‌قید و شرط آمریکا و اروپا را داشته باشد، به حملات خود ادامه خواهد داد.