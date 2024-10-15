ترکیه
اردوغان از ناتوانی سازمان ملل در حفاظت از پرسنل خود در برابر اسرائیل، انتقاد کرد
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در انتقاد شدید از ناتوانی سازمان ملل در حفاظت از پرسنل خود در برابر حملات اسرائیل در لبنان، این وضعیت را تهدیدی جدی برای اعتبار نظام بین‌المللی دانست و از شورای امنیت خواست تا به سرعت واکنش نشان دهد.
سخنرانی رجب طیب اردوغان در جلسه کابینه دولت در روز دوشنبه / عکس: AA
15 اکتبر 2024

رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در سخنرانی پس از جلسه کابینه در روز دوشنبه ۱۴ اکتبر، با انتقاد شدید از ناتوانی سازمان ملل در حفاظت از پرسنل خود در برابر حملات اسرائیل در لبنان، این وضعیت را تهدیدی جدی برای اعتبار نظام بین‌المللی دانست.

اردوغان در ادامه سخنانش تصریح کرد: تصویری که سازمان ملل حتی قادر به محافظت از کارکنان خود نیست، مایه شرم و نگرانی برای نظام جهانی است.

وی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به سرعت به اقدامات اسرائیل علیه نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در لبنان (UNIFIL) واکنش نشان دهد و این سکوت را نشانه‌ای از ناتوانی دانست. رئیس‌جمهور ترکیه افزود که اسرائیل تا زمانی که حمایت بی‌قید و شرط آمریکا و اروپا را داشته باشد، به حملات خود ادامه خواهد داد.

اردوغان همچنین به تقویت روابط ترکیه با کشورهای بالکان و امضای ۱۵ توافقنامه با صربستان و آلبانی اشاره کرد و تأکید کرد که ترکیه به همکاری‌های خود با دیگر کشورهای بالکان ادامه خواهد داد.

در پایان، وی ضمن تبریک به دکتر دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان ترکیه‌ای-آمریکایی به مناسبت دریافت جایزه نوبل در اقتصاد، بر اهمیت گسترش روابط ترکیه با کشورهای ترک‌ نیز تأکید کرد.

